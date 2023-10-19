ЦАХАЛ заявляє про ліквідацію вдови співзасновника ХАМАС, членкині політбюро
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Ізраїльська армія ліквідувала Джамілю аль-Шанті, вдову співзасновника ХАМАС Абдель Азіза аль-Рантісі та першу жінку, обрану в Політбюро організації у 2021 році, під час ізраїльського авіаудару. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.
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У звітах не повідомляється подробиць про місце удару. Зазначається лише, що він стався на світанку.
Джаміля аль-Шанті була вдовою колишнього голови політбюро ХАМАС Абд аль-Азіза аль-Рантісі, який був ліквідований у квітні 2004 року в результаті авіаудару Ізраїлю під час Другої інтифади.
Зазначається, що Аль-Шанті у 2021 році стала першою жінкою, обраною до політичного бюро ХАМАСу, його вищого органу прийняття рішень.
Нагадаємо
18 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ліквідувала двох терористів ХАМАС: Мухаммада Авдаллу - командира протитанкової ракетної системи бригади міста Газа терористичної організації ХАМАС, і Акрама Хіджазі - терориста з військово-морських сил ХАМАС, а також торговця зброєю та терористичними засобами, відповідального за організацію терористичних атак на Ізраїль із сектору Гази.