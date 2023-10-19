ЦАХАЛ заявляет о ликвидации вдовы соучредителя ХАМАС, члена политбюро
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Израильская армия ликвидировала Джамилю аль-Шанти, вдову соучредителя ХАМАС Абдель Азиза аль-Рантиси и первую женщину, избранную в Политбюро организации в 2021 году, во время израильского авиаудара. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.
Детали
В отчетах не сообщается подробностей о месте удара. Отмечается лишь, что он произошел на рассвете.
Джамиля аль-Шанти была вдовой бывшего председателя политбюро ХАМАС Абд аль-Азиза аль-Рантиси, который был ликвидирован в апреле 2004 года в результате авиаудара Израиля во время Второй интифады.
Отмечается, что Аль-Шанти в 2021 году стала первой женщиной, избранной в политическое бюро ХАМАСа, его высший орган принятия решений.
Напомним
18 октября Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала двух террористов ХАМАС: Мухаммада Авдаллу - командира противотанковой ракетной системы бригады города Газа террористической организации ХАМАС, и Акрама Хиджази - террориста из военно-морских сил ХАМАС, а также торговца оружием и террористическими средствами, ответственного за организацию террористических атак на Израиль из сектора Газа.