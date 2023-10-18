ЦАХАЛ заявив про ліквідацію двох командирів ХАМАС

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"Слідуючи точним розвідданим ISA, ЦАХАЛ ліквідував двох терористів ХАМАС: Мухаммада Авдаллу - командира протитанкової ракетної системи бригади міста Газа терористичної організації ХАМАС, і Акрама Хіджазі - терориста з військово-морських сил ХАМАС, а також торговця зброєю та терористичними засобами, відповідального за організацію терористичних атак на Ізраїль із сектору Гази", - ідеться у повідомленні.

Також повідомляється, що ізраїльська армія завдала ударів по оперативних командних центрах, плацдармах, протитанкових ракетних установках, тунелях та військовій інфраструктурі.

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