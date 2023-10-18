ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух командиров ХАМАС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Армия обороны Израиля сообщила, что за сутки нанесла десятки ударов по военным объектам в секторе Газа и ликвидировала двух командиров ХАМАС, передает УНН.
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"Следуя точным разведданным ISA, ЦАХАЛ ликвидировал двух террористов ХАМАС: Мухаммада Авдаллу - командира противотанковой ракетной системы бригады города Газа террористической организации ХАМАС, и Акрама Хиджази - террориста из военно-морских сил ХАМАС, а также торговца оружием и террористическими средствами, ответственного за организацию террористических атак на Израиль из сектора Газа", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что израильская армия нанесла удары по оперативным командным центрам, плацдармам, противотанковым ракетным установкам, туннелям и военной инфраструктуре.
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