Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію високопосадовця ХАМАСу, який відповідав за в'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера Ради ХАМАС у Газі. Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю у соцмережах, передає УНН.
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"У рамках своєї діяльності він відповідав за справи ув'язнених ХАМАСу і керував терористичними діями проти Держави Ізраїль", — повідомили в армійській прес-службі.
Відомо, що віквідація відбулася шляхом авіаудару.
Раніше ЦАХАЛ заявив про ліквідацію глави розвідки ХАМАС.
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