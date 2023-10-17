Армія Ізраїлю заявила про ліквідацію високопосадовця ХАМАСу, який відповідав за в'язнів

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"У рамках своєї діяльності він відповідав за справи ув'язнених ХАМАСу і керував терористичними діями проти Держави Ізраїль", — повідомили в армійській прес-службі.

Відомо, що віквідація відбулася шляхом авіаудару.

Раніше ЦАХАЛ заявив про ліквідацію глави розвідки ХАМАС.

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