Армия Израиля заявила о ликвидации высокопоставленного чиновника ХАМАСа, который отвечал за заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации лидера Совета ХАМАС в Газе. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в соцсетях, передает УНН.
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"В рамках своей деятельности он отвечал за дела заключенных ХАМАСа и руководил террористическими действиями против Государства Израиль", — сообщили в армейской пресс-службе.
Известно, что ликвидация произошла путем авиаудара.
Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы разведки ХАМАС.
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