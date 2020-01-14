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Трюдо: репатріація тіл загиблих канадців після авіакатастрофи в Ірані може зайняти місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Репатріація тіл загиблих в авіакатастрофі громадян Канади може зайняти від декількох тижнів до декількох місяців. Про це в понеділок заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу Global News, передає УНН.

“Це одне з найголовніших питань, яке питали у мене родини загиблих. Для багатьох з них це пов’язано з питаннями релігії — поховати своїх рідних якомога швидше, — сказав він. — На жаль, в подібних ситуаціях ми можемо говорити про тижні і навіть місяці”.

Трюдо також нагадав, що група канадських дипломатів вже отримала іранська візи і прибула в Тегеран для надання консульських послуг родичам 57 загиблих канадців. Він також запевнив, що Оттава зробить все можливе, щоб повернути тіла загиблих в Канаду як можна швидше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН закликало до прозорого розслідування авіакатастрофи під Тегераном

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військовою ракетою.

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