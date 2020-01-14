Трюдо: репатриация тел погибших канадцев после авиакатастрофы в Иране может занять месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Репатриация тел погибших в авиакатастрофе граждан Канады может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News, передает УНН.
“Это один из самых главных вопросов, который спрашивали у меня семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии — похоронить своих родных как можно скорее, — сказал он. — К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить про недели и даже месяцы”.
Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для предоставления консульских услуг родственникам 57 погибших канадцев. Он также заверил, что Оттава сделает все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.
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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.