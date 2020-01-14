Трюдо: репатриация тел погибших канадцев после авиакатастрофы в Иране может занять месяцы

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113614 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118501 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116950 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133973 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107505 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109195 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109011 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132000 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130747 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 198059 просмотра

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Трюдо: репатриация тел погибших канадцев после авиакатастрофы в Иране может занять месяцы

Трюдо: репатриация тел погибших канадцев после авиакатастрофы в Иране может занять месяцы

Киев  •  УНН

 • 11118 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Репатриация тел погибших в авиакатастрофе граждан Канады может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News, передает УНН.

“Это один из самых главных вопросов, который спрашивали у меня семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии — похоронить своих родных как можно скорее, — сказал он. — К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить про недели и даже месяцы”.

Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для предоставления консульских услуг родственникам 57 погибших канадцев. Он также заверил, что Оттава сделает все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

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