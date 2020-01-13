ООН закликало до прозорого розслідування авіакатастрофи під Тегераном

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Розслідування катастрофи літака компанії “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном має бути прозорим та проходити за участі затронутих трагедією країн. Про це заявив у понеділок на брифінгу офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає УНН.

“Звернули увагу на оголошення Ісламської Республіки Іран про те, що український літак ненавмисно був збитий іранськими ВПС”, — сказав він.

“Вкрай важливо, щоб влада забезпечила ретельне і прозоре розслідування події трагічного інциденту”, — зазначив Дюжаррік.

Він також нагадав, що відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію розслідування повинно проходити за участю країн, чиї громадяни загинули в катастрофі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: The Washington Post: Україна знала, що літак був збитий, але не протистояла Ірану через обережність

Представник ООН також повідомив, що генеральному секретарю організації Антоніу Гутерріш не надходило жодних запитів на участь у зустрічах з приводу розслідування.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військовою ракетою.

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