The Washington Post: Україна знала, що літак був збитий, але не протистояла Ірану через обережність

Протягом декількох годин після визнання Іраном факту помилкового попадання їх ракетою в український пасажирський літак Україна самостійно зробила велике визнання, відзначає одне з головних американських видань.

Фото, зроблені на день раніше, де були зображені уламки літака з невеликими отворами на них, вказували одразу на можливе пошкодження літака іранською ракетою.

Про те, що літак рейсу 752 української міжнародної авіакомпанії був вражений біля Тегерана саме ракетою, Україні стало відомо ще задовго до визнання цього Іраном. Але керівництво держави обрало дуже стриманий дипломатичний підхід. “Після публікації цих фото робити вигляд про свою непричетність Ірану буде важко”, — заявив The Washington Post Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Незабаром після падіння літака і загибелі на борту 176 чоловік офіційні представництва США, Канади і Великої Британії заявили про своє припущення щодо збивання літака саме Іраном. Президент України Володимир Зеленський попросив їх поділитися наявною інформацією, але оголосити будь-який висновок української сторони він відмовився, що було стратегічним рішенням, заявив виданню Данілов.

“Ми прийшли до цього висновку раніше, ніж Америка і Канада”, — сказав він.

Україна хотіла, щоб слідчі зібрали всі вагомі докази, заявив Данілов. Українське представництво було обережним, щоб уникнути різкої критики з боку Ірану протягом цього часу для забезпечення подальшої співпраці на місці подій. Зокрема й те, що посольство України в Ірані відредагувало повідомлення щодо катастрофи лайнера МАУ.

Через чотири дні після падіння літака Зеленський оголосив, що він і президент Ірану Рухані “домовилися про повне і технічне співробітництво, включаючи питання компенсації”.

Українська команда з 45 експертів і пошуково-рятувального персоналу, включаючи тих, хто працював над справою авіакомпанії Malaysia Airlines, прибула в Тегеран, щоб розслідувати причину падіння українського літака і ідентифікувати тіла загиблих. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив журналістам про те, що “як зазвичай і трапляється в подібних випадках, слідча група не задоволена умовами роботи”.

“Вони хочуть мати більш широкий доступ в більш стислі терміни. Їм потрібно більше інформації і даних. Дуже важко сказати, чи виправдане ця прохання”, — сказав Пристайко.

На фотографіях з місця катастрофи, розміщених в соціальних мережах, були продемонстровані фрагменти ракети російської системи протиповітряної оборони Тор, відомої в НАТО також як SA-15 Gauntlet. У 2005 році РФ експортувала зенітну ракетну систему в кілька країн, включаючи Іран. Вона була створена для ураження цілей короткої та середньої дальності. Серед проблем, слідчі зіткнулися також з тим, що місце катастрофи було швидко очищено бульдозерами. Уламки літака були вивезені в сусідній ангар. Україна не отримувала доступ до чорних скриньок кілька днів. Пристайко зазначив, що слідчі досліджували уламки літака і хімічні залишки на ньому, а також відвідали лікарню, “аналізуючи тіла людей, які загинули в катастрофі”.