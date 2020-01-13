The Washington Post: Украина знала, что самолет был сбит, но не противостояла Ирана из-за осторожности

В течение нескольких часов после признания Ираном факта ошибочного попадания их ракетой в украинский пассажирский самолет Украина самостоятельно сделала большое признание, отмечает одно из главных американских изданий.

Фото, сделанные на день раньше, где были изображены обломки самолета с небольшими отверстиями на них, указывают на возможное повреждение самолета иранской ракетой.

О том, что самолет рейса 752 украинской международной авиакомпании был поражен у Тегерана именно ракетой, Украине стало известно еще задолго до признания этого Ираном. Но руководство государства выбрало очень сдержанный дипломатический подход. “После публикации этих фото делать вид о своей непричастности Ирана будет трудно”, — заявил The Washington Post Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вскоре после падения самолета и гибели на борту 176 человек официальные представительства США, Канады и Великобритании заявили о своем предположении относительно сбивания самолета именно Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться имеющейся информацией, но объявить любой вывод украинской стороны отказался, что было стратегическим решением, заявил изданию Данилов.

“Мы пришли к этому выводу раньше, чем Америка и Канада”, — сказал он.

Украина хотела, чтобы следователи собрали все веские доказательства, заявил Данилов. Украинское представительство было осторожным, чтобы избежать резкой критики со стороны Ирана в течение этого времени для обеспечения дальнейшего сотрудничества на месте событий. В том числе и то, что посольство Украины в Иране отредактировало сообщение о катастрофе лайнера МАУ.

Через четыре дня после падения самолета Зеленский объявил, что он и президент Ирана Рухани “договорились о полном и техническим сотрудничестве, включая вопросы компенсации”.

Украинская команда из 45 экспертов и поисково-спасательного персонала, включая тех, кто работал над делом авиакомпании Malaysia Airlines, прибыла в Тегеран, чтобы расследовать причину падения украинского самолета и идентифицировать тела погибших. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил журналистам о том, что “как обычно и случается в подобных случаях, следственная группа не удовлетворена условиями работы”.

“Они хотят иметь более широкий доступ в более сжатые сроки. Им нужно больше информации и данных. Очень трудно сказать, оправдана ли эта просьба”, — сказал Пристайко.

На фотографиях с места катастрофы, размещенных в социальных сетях, были продемонстрированы фрагменты ракеты российской системы противовоздушной обороны Тор, известной в НАТО также как SA-15 Gauntlet. В 2005 году РФ экспортировала зенитную ракетную систему в несколько стран, включая Иран. Она была создана для поражения целей короткой и средней дальности. Среди проблем, следователи столкнулись также с тем, что место катастрофы было быстро очищено бульдозерами. Обломки самолета были вывезены в соседний ангар. Украина не получала доступ к черным ящикам несколько дней. Пристайко отметил, что следователи исследовали обломки самолета и химические остатки на нем, а также посетили больницу, “анализируя тела людей, погибших в катастрофе”.