The Washington Post: Украина знала, что самолет был сбит, но не противостояла Ирана из-за осторожности

ukru
Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113497 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118312 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116765 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 133593 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107364 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109115 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108943 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131995 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130744 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197865 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

5 марта, 23:35 • 67964 просмотра
Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

6 марта, 00:00 • 62886 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

6 марта, 01:06 • 69309 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

6 марта, 01:53 • 84863 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 85060 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 133595 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 128221 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 155745 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 197866 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 182172 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 106341 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 110526 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 115811 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 113458 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 112695 просмотра
Актуальное
The Washington Post: Украина знала, что самолет был сбит, но не противостояла Ирана из-за осторожности

The Washington Post: Украина знала, что самолет был сбит, но не противостояла Ирана из-за осторожности

Киев  •  УНН

 • 21509 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Украина стало известно о том, что Boeing 737-800 был сбит ракетой, еще задолго до признания этого Ираном, говорится в материале The Washington Post, пишет УНН со ссылкой на соответствующий текст.

В течение нескольких часов после признания Ираном факта ошибочного попадания их ракетой в украинский пассажирский самолет Украина самостоятельно сделала большое признание, отмечает одно из главных американских изданий.

Фото, сделанные на день раньше, где были изображены обломки самолета с небольшими отверстиями на них, указывают на возможное повреждение самолета иранской ракетой.

О том, что самолет рейса 752 украинской международной авиакомпании был поражен у Тегерана именно ракетой, Украине стало известно еще задолго до признания этого Ираном. Но руководство государства выбрало очень сдержанный дипломатический подход. “После публикации этих фото делать вид о своей непричастности Ирана будет трудно”, — заявил The Washington Post Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вскоре после падения самолета и гибели на борту 176 человек официальные представительства США, Канады и Великобритании заявили о своем предположении относительно сбивания самолета именно Ираном. Президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться имеющейся информацией, но объявить любой вывод украинской стороны отказался, что было стратегическим решением, заявил изданию Данилов.

“Мы пришли к этому выводу раньше, чем Америка и Канада”, — сказал он.

Украина хотела, чтобы следователи собрали все веские доказательства, заявил Данилов. Украинское представительство было осторожным, чтобы избежать резкой критики со стороны Ирана в течение этого времени для обеспечения дальнейшего сотрудничества на месте событий. В том числе и то, что посольство Украины в Иране отредактировало сообщение о катастрофе лайнера МАУ.

Через четыре дня после падения самолета Зеленский объявил, что он и президент Ирана Рухани “договорились о полном и техническим сотрудничестве, включая вопросы компенсации”.

Украинская команда из 45 экспертов и поисково-спасательного персонала, включая тех, кто работал над делом авиакомпании Malaysia Airlines, прибыла в Тегеран, чтобы расследовать причину падения украинского самолета и идентифицировать тела погибших. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил журналистам о том, что “как обычно и случается в подобных случаях, следственная группа не удовлетворена условиями работы”.

“Они хотят иметь более широкий доступ в более сжатые сроки. Им нужно больше информации и данных. Очень трудно сказать, оправдана ли эта просьба”, — сказал Пристайко.

На фотографиях с места катастрофы, размещенных в социальных сетях, были продемонстрированы фрагменты ракеты российской системы противовоздушной обороны Тор, известной в НАТО также как SA-15 Gauntlet. В 2005 году РФ экспортировала зенитную ракетную систему в несколько стран, включая Иран. Она была создана для поражения целей короткой и средней дальности. Среди проблем, следователи столкнулись также с тем, что место катастрофы было быстро очищено бульдозерами. Обломки самолета были вывезены в соседний ангар. Украина не получала доступ к черным ящикам несколько дней. Пристайко отметил, что следователи исследовали обломки самолета и химические остатки на нем, а также посетили больницу, “анализируя тела людей, погибших в катастрофе”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы