Під Тегераном зачистили місце падіння літака МАУ, експерти вважають це незвичним - CNN

КИЇВ. 10 січня. УНН. За словами очевидців, усі великі уламки літака МАУ, який зазнав аварії в середу біля аеропорта Тегерана, прибрали з місця аварії. На думку експертів, це є досить незвичним кроком на такому ранньому етапі розслідування, передає УНН з посиланням на CNN.