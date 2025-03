Під Тегераном зачистили місце падіння літака МАУ, експерти вважають це незвичним - CNN

За словами очевидця, якого цитує видання, іранська поліція і Корпус вартових Ісламської революції розганяють людей, які “блукають” біля місця аварії.

Очевидець сказав CNN, що в четвер поблизу не було ні поліцейських, ні офіцерів безпеки, назвавши місце події “анархією”.

Також очевидці повідомили, що ситуація в середу, коли літак зазнав аварії, була більш контрольованою, оскільки місце було оточено, а поліція залишалася на місці протягом декількох годин після інциденту.

За словами кореспондента CNN Річарда Квеста, вельми незвично, що місце катастрофи очищається так швидко і без присутності інших акредитованих представників.

Як правило, судово-медичні експерти з основних слідчих органів вивчають уламки, щоб побачити їх в первісному стані, перш ніж прибирати їх в безпечне місце.

Варто відзначити, напередодні ЗМІ з місця події повідомили, що Іран використовував бульдозери для переміщення частин українського пасажирського літака, який розбився, “потенційно знищуючи докази, які можуть допомогти точно визначити, що з ним сталося”.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився 8 січня під Тегераном, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи.

Крім того, пізніше прем’єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, 9 січня увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

This is NOT what a crash site should look like barely 2 days after an unresolved incident. pic.twitter.com/605piQpoM4

— Christo Grozev (@christogrozev) 10 января 2020 г.