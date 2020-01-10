Под Тегераном зачистили место падения самолета МАУ, эксперты считают это необычным - CNN

КИЕВ. 10 января. УНН. По словам очевидцев, все крупные обломки самолета МАУ, который потерпел крушение в среду возле аэропорта Тегерана, убрали с места аварии. По мнению экспертов, это является довольно необычным шагом на таком раннем этапе расследования, передает УНН со ссылкой на CNN.