Под Тегераном зачистили место падения самолета МАУ, эксперты считают это необычным - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По словам очевидцев, все крупные обломки самолета МАУ, который потерпел крушение в среду возле аэропорта Тегерана, убрали с места аварии. По мнению экспертов, это является довольно необычным шагом на таком раннем этапе расследования, передает УНН со ссылкой на CNN.
По словам очевидца, которого цитирует издание, иранская полиция и Корпус стражей Исламской революции разгоняют людей, которые "бродят" возле места крушения.
Очевидец сказал CNN, что в четверг поблизости не было ни полицейских, ни офицеров безопасности, назвав место происшествия "анархией".
Также очевидцы сообщили, что ситуация в среду, когда самолет потерпел крушение, была более контролируемой, поскольку место было оцеплено, а полиция оставалась на месте в течение нескольких часов после инцидента.
По словам корреспондента CNN Ричарда Квеста, весьма необычно, что место катастрофы очищается так быстро и без присутствия других аккредитованных представителей.
Как правило, судебно-медицинские эксперты из основных следственных органов изучают обломки, чтобы увидеть их в первоначальном состоянии, прежде чем убирать их в безопасное место.
Стоит отметить, накануне СМИ с места события сообщили, что Иран использовал бульдозеры для перемещения частей разбившегося украинского пассажирского самолета, "потенциально уничтожая улики, которые могут помочь точно определить, что с ним произошло".
Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся 8 января под Тегераном, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы.
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, 9 января вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.
This is NOT what a crash site should look like barely 2 days after an unresolved incident. pic.twitter.com/605piQpoM4- Christo Grozev (@christogrozev) 10 января 2020 г.