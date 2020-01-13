ООН призвало к прозрачному расследованию авиакатастрофы под Тегераном
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Расследование катастрофы самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном должно быть прозрачным и проходить с участием затронутых катастрофой стран. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.
“Обратили внимание на объявление Исламской Республики Иран о том, что украинский самолет непреднамеренно был сбит иранскими ВВС”, — сказал он.
“Крайне важно, чтобы власть обеспечила тщательное и прозрачное расследование события трагического инцидента”, — отметил Дюжаррик.
Он также напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации расследование должно проходить с участием стран, чьи граждане погибли в катастрофе.
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Представитель ООН также сообщил, что генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу не поступало никаких запросов на участие во встречах по поводу расследования.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.