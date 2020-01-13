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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112136 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115686 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114150 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128550 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105535 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 108136 просмотра

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ООН призвало к прозрачному расследованию авиакатастрофы под Тегераном

ООН призвало к прозрачному расследованию авиакатастрофы под Тегераном

Киев  •  УНН

 • 8951 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Расследование катастрофы самолета компании "Международных авиалиний Украины" под Тегераном должно быть прозрачным и проходить с участием затронутых катастрофой стран. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает УНН.

“Обратили внимание на объявление Исламской Республики Иран о том, что украинский самолет непреднамеренно был сбит иранскими ВВС”, — сказал он.

“Крайне важно, чтобы власть обеспечила тщательное и прозрачное расследование события трагического инцидента”, — отметил Дюжаррик.

Он также напомнил, что в соответствии с Конвенцией о международной гражданской авиации расследование должно проходить с участием стран, чьи граждане погибли в катастрофе.

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Представитель ООН также сообщил, что генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу не поступало никаких запросов на участие во встречах по поводу расследования.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа — граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.

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