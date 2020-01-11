МЗС Канади уточнило кількість загиблих громадян під час аварії літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Кількість загиблих громадян Канади в авіакатастрофі Boeing 737 в Ірані скоротилася до 57 осіб. Про це заявив глава МЗС країни Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Спочатку повідомлялося про 63 загиблих канадців. Для багатьох з цих громадян рейс PS752 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" був стикувальним, і по прибуттю з Тегерана до Києва, вони повинні були вилетіти в Торонто.
Нагадаємо, в результаті аварії в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України" загинули десятки професорів і дослідників з кампусів по всій Канаді, залишивши вакуум в канадському науковому співтоваристві.