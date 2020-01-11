МИД Канады уточнил количество погибших граждан при крушении самолета МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Количество погибших граждан Канады в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране сократилось до 57 человек. Об этом заявил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Сначала сообщалось о 63 погибших канадцев. Для многих из этих граждан рейс PS752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" был стыковочным, и по прибытию из Тегерана в Киев, они должны были вылететь в Торонто.
Напомним, в результате аварии в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" погибли десятки профессоров и исследователей из кампусов по всей Канаде, оставив вакуум в канадском научном сообществе.