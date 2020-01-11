МИД Канады уточнил количество погибших граждан при крушении самолета МАУ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111186 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113881 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112365 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125186 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104413 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107540 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107738 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131808 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130600 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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МИД Канады уточнил количество погибших граждан при крушении самолета МАУ

МИД Канады уточнил количество погибших граждан при крушении самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 20875 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Количество погибших граждан Канады в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране сократилось до 57 человек. Об этом заявил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань, сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Сначала сообщалось о 63 погибших канадцев. Для многих из этих граждан рейс PS752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" был стыковочным, и по прибытию из Тегерана в Киев, они должны были вылететь в Торонто.

Напомним, в результате аварии в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" погибли десятки профессоров и исследователей из кампусов по всей Канаде, оставив вакуум в канадском научном сообществе.

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