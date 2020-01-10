Канада потеряла лучшие умы академического сообщества в катастрофе самолета МАУ - Reuters

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. В результате аварии в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" погибли десятки профессоров и исследователей из кампусов по всей Канаде, оставив болезненную дыру в канадском научном сообществе, сообщает УНН со ссылкой на статью агентства Reuters.

"Это неописуемая потеря", - сказала профессор социологии в Университете Торонто Неда Магбулех, которая изучает иранскую миграцию через США и Канаду.

В катастрофе погибли четыре студента Университета Торонто.

"Люди, которых мы потеряли в самолете, действительно представляли самых умных молодых исследователей во всем мире", - сказала Магбуле.

Многие из погибших были высококвалифицированными иранско-канадскими специалистами, некоторые из которых учились вместе в Тегеранском университете Шарифа. По данным иммиграционного управления Канады, с 2016 по 2018 год число иранских иностранных студентов в Канаде увеличилось более чем в два раза.

Многие иранцы продолжили обучение в Канаде после ужесточения политики США в отношении Ирана в 2017 году.

Университет Эдмонтона в Альберте потерял 10 преподавателей, аспирантов и выпускников, заявил президент учреждения.

Другие жертвы были связаны с университетами Квебека, Онтарио, Новой Шотландии и Британской Колумбии.

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Так, по словам студентов и школьных администраторов, среди погибших были наставники и лидеры в своих областях.

Профессор Университета Альберты Мойган Данешманд работал в Канаде на кафедре радиочастотных микросистем. Другие были исследователями гибридных электромобилей, машиностроения и вычислительной техники, а также исследований коренных народов.

Молодожены Араш Пурзараби, 26 лет, и Пунех Горджи, 25 лет, были аспирантами по информатике в Университете Альберты и уехали в Иран на свою свадьбу.

Пурзараби был серебряным призером Национальной олимпиады по информатике, а пара обучалась по престижной инженерной программе университета Шарифа.

"В кампусах по всей стране, от побережья до побережья, царит непреодолимое чувство печали. Там будут пустые стулья", - сказал президент ассоциации "Universities Canada" Пол Дэвидсон, представляющей 95 университетов в Оттаве.

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Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", - сообщили ранее в CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запрещены полеты над Ираном.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.

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