Канада втратила найкращі уми академічної спільноти в катастрофі літака МАУ - Reuters

"Це неймовірна втрата", - сказала професор соціології в Університеті Торонто Неда Магбулех, яка вивчає іранську міграцію через США і Канаду.

У катастрофі загинули чотири студенти Університету Торонто.

"Люди, яких ми втратили в літаку, дійсно представляли найрозумніших молодих дослідників у всьому світі", - сказала Магбуле.

Багато із загиблих були висококваліфікованими ірансько-канадськими фахівцями, деякі з яких навчалися разом в Тегеранському університеті Шаріфа. За даними імміграційного управління Канади, з 2016 по 2018 рік кількість іранських іноземних студентів в Канаді збільшилася більш ніж в два рази.

Багато іранців продовжили навчання в Канаді після посилення політики США щодо Ірану в 2017 році.

Університет Едмонтона в Альберті втратив 10 викладачів, аспірантів і випускників, заявив президент установи. Інші жертви були пов'язані з університетами Квебека, Онтаріо, Нової Шотландії та Британської Колумбії.

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Так, за словами студентів і шкільних адміністраторів, серед загиблих були наставники та лідери в своїх областях. Професор Університету Альберти Мойган Данешманд працював в Канаді на кафедрі радіочастотних мікросистем. Інші були дослідниками гібридних електромобілів, машинобудування та обчислювальної техніки, а також досліджень корінних народів.

Молодята Араш Пурзарабі, 26 років, і Пунех Гордж, 25 років, були аспірантами з інформатики в Університеті Альберти та поїхали до Ірану на своє весілля.

Пурзарабі був срібним призером Національної олімпіади з інформатики, а пара навчалася по престижній інженерній програмі університету Шаріфа.

"У кампусах по всій країні, від узбережжя до узбережжя, панує непереборне відчуття печалі. Там будуть порожні стільці", - сказав президент асоціації "Universities Canada" Пол Девідсон, який представляє 95 університетів в Оттаві.

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Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти в регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США" працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", - повідомили раніше в CNN.

У той же час в повідомленні посольства України в Ірані було зазначено, що "за попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна через технічні причини". Пізніше його відредагували, вказавши, що "інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією".

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, що розбився в Ірані літака.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонені польоти над Іраном.

Як повідомлялося раніше в УНН, В Україні 9 січня оголошено днем ​​жалоби у зв'язку з катастрофою літака МАУ.