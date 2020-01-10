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Офіс Генпрокурора звернувся до Канади щодо обставин катастрофи українського лайнера

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони за наявною інформацією щодо обставин авіакатастрофи, пише УНН з посиланням на відповідну заяву.

“Офіс Генерального прокурора звернувся до канадської сторони із проханням надати наявну у канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії “МАУ”, — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в ході офіційного виступу Прем’єр-міністром Канади паном Джастіном Трюдо 9 січня поточного року оприлюднено інформацію, яка може свідчити про наявність у канадської сторони доказів, в тому числі даних розвідувальних органів, щодо можливого враження ракетою літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран — Київ.

Як писав УНН, Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіцією вживає заходів із впізнання загиблих в авіакатастрофі літака “МАУ” за ДНК.

Українські Національні Новини

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