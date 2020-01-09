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Впізнання загиблих в авіакатастрофі літака “МАУ”: відібрано зразки ДНК та опитано родичів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора спільно з Нацполіцією вживає заходів із впізнання загиблих в авіакатастрофі літака “МАУ” за ДНК, передає УНН із посиланням на ОГП.

“Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії „Міжнародні авіалінії України“, що слідував рейсом Тегеран-Київ. Так, станом на 9 січня 2019 року слідчими ГСУ НП разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора було проведено ряд слідчих дій, зокрема, відібрані зразки ДНК у родичів жертв авіакатастрофи та проведено їх допит”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський доручив Генпрокурору відкрити провадження щодо авіакатастрофи в Ірані

Окрім того, Офіс Генерального прокурора вживає заходів із організації репатріації тіл загиблих в Україну та встановлення обставин авіакатастрофи, повідомили у пресслужбі.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані.

Нагадаємо, 8 січня 2019 року Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії “МАУ”, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, за ч. 3 ст. 276 КК (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей), досудове слідство здійснює Головне слідче управління Національної поліції України.

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