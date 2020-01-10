Офис генпрокурора обратился в Канаду по обстоятельствам катастрофы украинского лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороны по имеющейся информации об обстоятельствах авиакатастрофы, пишет УНН со ссылкой на соответствующее заявление.
“Офис Генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании “МАУ”, — указано в сообщении.
Напомним, в ходе официального выступления Премьер-министром Канады г-ном Джастином Трюдо 9 января текущего года обнародована информация, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов относительно возможного впечатление ракетой самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев.
Как писал УНН Офис Генерального прокурора совместно с Нацполицией принимает меры по опознания погибших в авиакатастрофе самолета “МАУ” по ДНК.