Три вироки і 50 справ у суді: прокуратура Луганщини притягує до відповідальності колаборантів та зрадників

Прокурори Луганської обласної прокуратури продовжують системну роботу з викриття колаборантів та державних зрадників. За останні два тижні суди винесли три обвинувальні вироки, ще 50 кримінальних проваджень передано до суду. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, пише УНН.

Деталі

Серед основних обвинувачених – представники незаконних формувань так званої "лнр", яким інкриміновано колабораційну діяльність за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України. Зокрема, це колишні посадовці окупаційних структур: "міністр інфраструктури та транспорту" і його "виконувач обов’язків", які брали участь в реалізації політики російської окупаційної влади, організовували використання транспортних ресурсів на користь агресора.

Також серед обвинувачених – "уповноважена з прав людини в лнр", яка раніше займала посади радника ватажка псевдореспубліки та "заступника міністра закордонних справ", поширювала проросійську пропаганду та виправдовувала дії окупантів. До відповідальності притягнуто і "заступницю голови виборчої комісії лнр", яка брала участь в організації псевдореферендумів і незаконних виборів, зокрема "президента рф".

Окрім цього, до суду передано пів сотні обвинувальних актів щодо колишніх депутатів "муніципальних округів лнр", колишніх українських правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, а також членів так званих "виборчих комісій". Їм закидають сприяння у проведенні незаконних голосувань на тимчасово окупованій території Луганщини.

