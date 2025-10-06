Три вироки і 50 справ у суді: прокуратура Луганщини притягує до відповідальності колаборантів та зрадників

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 11417 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 24073 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 25401 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 28963 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 57090 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29370 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 36587 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64332 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76244 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91555 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
0.6м/с
79%
751мм
Популярнi новини
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 35278 перегляди
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський6 жовтня, 11:59 • 9452 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 22522 перегляди
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFPPhoto14:03 • 3484 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 16:40 • 3856 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 22588 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 35339 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 57090 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 177742 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 106026 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Джей Роберт Пріцкер
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 62548 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 59198 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 134787 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 66769 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 68217 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
WhatsApp
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS

Три вироки і 50 справ у суді: прокуратура Луганщини притягує до відповідальності колаборантів та зрадників

Київ • УНН

 • 474 перегляди

Луганська обласна прокуратура викриває колаборантів та зрадників. За два тижні винесено три вироки, ще 50 справ передано до суду.

Три вироки і 50 справ у суді: прокуратура Луганщини притягує до відповідальності колаборантів та зрадників

Прокурори Луганської обласної прокуратури продовжують системну роботу з викриття колаборантів та державних зрадників. За останні два тижні суди винесли три обвинувальні вироки, ще 50 кримінальних проваджень передано до суду. Про це повідомляє Офіс Генеральної прокуратури, пише УНН.

Деталі

Серед основних обвинувачених – представники незаконних формувань так званої "лнр", яким інкриміновано колабораційну діяльність за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України. Зокрема, це колишні посадовці окупаційних структур: "міністр інфраструктури та транспорту" і його "виконувач обов’язків", які брали участь в реалізації політики російської окупаційної влади, організовували використання транспортних ресурсів на користь агресора.

Також серед обвинувачених – "уповноважена з прав людини в лнр", яка раніше займала посади радника ватажка псевдореспубліки та "заступника міністра закордонних справ", поширювала проросійську пропаганду та виправдовувала дії окупантів. До відповідальності притягнуто і "заступницю голови виборчої комісії лнр", яка брала участь в організації псевдореферендумів і незаконних виборів, зокрема "президента рф".

Окрім цього, до суду передано пів сотні обвинувальних актів щодо колишніх депутатів "муніципальних округів лнр", колишніх українських правоохоронців, які перейшли на бік окупантів, а також членів так званих "виборчих комісій". Їм закидають сприяння у проведенні незаконних голосувань на тимчасово окупованій території Луганщини.

"Закликав вступати до армії рф": до суду передано справу колаборанта, який мілітаризував кримських підлітків22.09.25, 04:45 • 3800 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Луганська область
Україна