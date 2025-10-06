Три приговора и 50 дел в суде: прокуратура Луганщины привлекает к ответственности коллаборантов и предателей

Прокуроры Луганской областной прокуратуры продолжают системную работу по разоблачению коллаборантов и государственных изменников. За последние две недели суды вынесли три обвинительных приговора, еще 50 уголовных производств переданы в суд. Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Среди основных обвиняемых – представители незаконных формирований так называемой "ЛНР", которым инкриминирована коллаборационная деятельность по части 5 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В частности, это бывшие должностные лица оккупационных структур: "министр инфраструктуры и транспорта" и его "исполняющий обязанности", которые участвовали в реализации политики российских оккупационных властей, организовывали использование транспортных ресурсов в пользу агрессора.

Также среди обвиняемых – "уполномоченная по правам человека в ЛНР", которая ранее занимала должности советника главаря псевдореспублики и "заместителя министра иностранных дел", распространяла пророссийскую пропаганду и оправдывала действия оккупантов. К ответственности привлечена и "заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР", которая участвовала в организации псевдореферендумов и незаконных выборов, в частности "президента РФ".

Кроме этого, в суд передано полсотни обвинительных актов в отношении бывших депутатов "муниципальных округов ЛНР", бывших украинских правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, а также членов так называемых "избирательных комиссий". Им вменяется содействие в проведении незаконных голосований на временно оккупированной территории Луганщины.

