Эксклюзив
12:45 • 11402 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 24030 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 25365 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 28930 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 57048 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 29368 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 36580 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 64327 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76242 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91548 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Три приговора и 50 дел в суде: прокуратура Луганщины привлекает к ответственности коллаборантов и предателей

Киев • УНН

 446 просмотра

Луганская областная прокуратура разоблачает коллаборантов и предателей. За две недели вынесено три приговора, еще 50 дел передано в суд.

Три приговора и 50 дел в суде: прокуратура Луганщины привлекает к ответственности коллаборантов и предателей

Прокуроры Луганской областной прокуратуры продолжают системную работу по разоблачению коллаборантов и государственных изменников. За последние две недели суды вынесли три обвинительных приговора, еще 50 уголовных производств переданы в суд. Об этом сообщает Офис Генеральной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

Среди основных обвиняемых – представители незаконных формирований так называемой "ЛНР", которым инкриминирована коллаборационная деятельность по части 5 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. В частности, это бывшие должностные лица оккупационных структур: "министр инфраструктуры и транспорта" и его "исполняющий обязанности", которые участвовали в реализации политики российских оккупационных властей, организовывали использование транспортных ресурсов в пользу агрессора.

Также среди обвиняемых – "уполномоченная по правам человека в ЛНР", которая ранее занимала должности советника главаря псевдореспублики и "заместителя министра иностранных дел", распространяла пророссийскую пропаганду и оправдывала действия оккупантов. К ответственности привлечена и "заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР", которая участвовала в организации псевдореферендумов и незаконных выборов, в частности "президента РФ".

Кроме этого, в суд передано полсотни обвинительных актов в отношении бывших депутатов "муниципальных округов ЛНР", бывших украинских правоохранителей, перешедших на сторону оккупантов, а также членов так называемых "избирательных комиссий". Им вменяется содействие в проведении незаконных голосований на временно оккупированной территории Луганщины.

"Призывал вступать в армию рф": в суд передано дело коллаборанта, милитаризировавшего крымских подростков22.09.25, 04:45 • 3800 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Луганская область
Украина