Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 18140 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 33226 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 47691 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 47639 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 53718 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 77893 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 85681 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 63386 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 58374 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 51151 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Эксклюзивы
"Призывал вступать в армию рф": в суд передано дело коллаборанта, милитаризировавшего крымских подростков

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении Александра Дьяченко, который возглавлял клуб "Варяг" и готовил подростков к службе в армии РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы за нарушение законов войны.

"Призывал вступать в армию рф": в суд передано дело коллаборанта, милитаризировавшего крымских подростков

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении коллаборанта Александра Дьяченко, возглавлявшего клуб "Варяг" на временно оккупированном полуострове. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

По данным следствия, с 2017 года он организовывал для крымских подростков подготовку к службе в армии РФ и открыто призывал молодежь вступать в центры мобилизационного резерва.

Его действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Теперь обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Это - пример системной милитаризации молодежи на ВОТ, за которую виновные будут отвечать

- отметили в ЦНС.

Напомним

Как отмечали в ЦНС, россияне усиливают давление на мужчин на временно оккупированных территориях, отказавшихся участвовать в так называемых "выборах". Их вызывают на допросы, оказывают психологическое давление и принуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ.

Кроме этого, оккупанты запустили новую серию пропагандистских занятий "уроки мужества" в школах на оккупированных территориях. На этих уроках детей привлекают к идее оправдания вооруженной агрессии и легитимизации российского присутствия на украинских землях.

Вероника Марченко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Крым