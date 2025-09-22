"Призывал вступать в армию рф": в суд передано дело коллаборанта, милитаризировавшего крымских подростков

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении коллаборанта Александра Дьяченко, возглавлявшего клуб "Варяг" на временно оккупированном полуострове. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

По данным следствия, с 2017 года он организовывал для крымских подростков подготовку к службе в армии РФ и открыто призывал молодежь вступать в центры мобилизационного резерва.

Его действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Теперь обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Это - пример системной милитаризации молодежи на ВОТ, за которую виновные будут отвечать - отметили в ЦНС.

Напомним

Как отмечали в ЦНС, россияне усиливают давление на мужчин на временно оккупированных территориях, отказавшихся участвовать в так называемых "выборах". Их вызывают на допросы, оказывают психологическое давление и принуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ.

Кроме этого, оккупанты запустили новую серию пропагандистских занятий "уроки мужества" в школах на оккупированных территориях. На этих уроках детей привлекают к идее оправдания вооруженной агрессии и легитимизации российского присутствия на украинских землях.