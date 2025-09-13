На ТОТ загарбники змушують чоловіків служити в армії рф через неявку на "вибори"

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
10:21 • 1550 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00 • 11463 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 21522 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 35447 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 27356 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 42035 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 48553 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35674 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35130 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24297 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
росіяни проводять пропагандистські "уроки мужності" для дітей на окупованих територіях - ЦНС13 вересня, 01:10 • 4604 перегляди
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигаркуPhoto13 вересня, 01:55 • 15252 перегляди
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих13 вересня, 04:01 • 6576 перегляди
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом05:39 • 10068 перегляди
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії08:37 • 5256 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo07:00 • 11467 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 21020 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 23806 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 42039 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 22664 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Беньямін Нетаньягу
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 48553 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 40994 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 88592 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 49587 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 54975 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Dassault Rafale
Шахед-136
The Guardian
E-6 Mercury

На ТОТ загарбники змушують чоловіків служити в армії рф через неявку на "вибори"

Київ • УНН

 • 28 перегляди

росіяни посилюють тиск на чоловіків на тимчасово окупованих територіях, які відмовились брати участь у так званих "виборах". Їх викликають на допити, чинять психологічний тиск та примушують підписувати контракти зі збройними силами рф.

На ТОТ загарбники змушують чоловіків служити в армії рф через неявку на "вибори"

На тимчасово окупованих територіях фіксують нові випадки тиску з боку російських окупантів на жителів, які відмовилися брати участь у так званих "виборах". Про це повідомляє повідомляє рух опору "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

За інформацією активістів, найбільше переслідують чоловіків. Їх викликають на "допити", чинять психологічний тиск і примушують підписувати контракти зі збройними силами рф.

Силовики перевіряють списки тих, хто проголосував, і зв’язуються з тими, хто цього не зробив. Людей залякують наслідками за "неучасть" у голосуванні, змушують давати пояснення, а інколи пропонують як "альтернативу" підписати контракт з армією рф.

Це вже не перший випадок подібного тиску, що свідчить: жителі на ТОТ не визнають окупаційну владу і відмовляються брати участь у постановочних "виборах"

- додають в АТЕШ.

АТЕШ розвідав оборонний завод у смоленській області рф, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні13.09.25, 09:43 • 1976 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні