На ТОТ загарбники змушують чоловіків служити в армії рф через неявку на "вибори"

На тимчасово окупованих територіях фіксують нові випадки тиску з боку російських окупантів на жителів, які відмовилися брати участь у так званих "виборах". Про це повідомляє повідомляє рух опору "АТЕШ", пише УНН.

За інформацією активістів, найбільше переслідують чоловіків. Їх викликають на "допити", чинять психологічний тиск і примушують підписувати контракти зі збройними силами рф.

Силовики перевіряють списки тих, хто проголосував, і зв’язуються з тими, хто цього не зробив. Людей залякують наслідками за "неучасть" у голосуванні, змушують давати пояснення, а інколи пропонують як "альтернативу" підписати контракт з армією рф.

Це вже не перший випадок подібного тиску, що свідчить: жителі на ТОТ не визнають окупаційну владу і відмовляються брати участь у постановочних "виборах"