На ТОТ загарбники змушують чоловіків служити в армії рф через неявку на "вибори"
Київ • УНН
росіяни посилюють тиск на чоловіків на тимчасово окупованих територіях, які відмовились брати участь у так званих "виборах". Їх викликають на допити, чинять психологічний тиск та примушують підписувати контракти зі збройними силами рф.
На тимчасово окупованих територіях фіксують нові випадки тиску з боку російських окупантів на жителів, які відмовилися брати участь у так званих "виборах". Про це повідомляє повідомляє рух опору "АТЕШ", пише УНН.
Деталі
За інформацією активістів, найбільше переслідують чоловіків. Їх викликають на "допити", чинять психологічний тиск і примушують підписувати контракти зі збройними силами рф.
Силовики перевіряють списки тих, хто проголосував, і зв’язуються з тими, хто цього не зробив. Людей залякують наслідками за "неучасть" у голосуванні, змушують давати пояснення, а інколи пропонують як "альтернативу" підписати контракт з армією рф.
Це вже не перший випадок подібного тиску, що свідчить: жителі на ТОТ не визнають окупаційну владу і відмовляються брати участь у постановочних "виборах"
АТЕШ розвідав оборонний завод у смоленській області рф, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні13.09.25, 09:43 • 1976 переглядiв