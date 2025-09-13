На ВОТ захватчики заставляют мужчин служить в армии РФ из-за неявки на "выборы"

$41.310.10
Эксклюзив
10:21 • 1564 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
07:00 • 11478 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 21532 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 35460 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 27363 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 42049 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 48563 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 35674 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35130 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24297 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
россияне проводят пропагандистские "уроки мужества" для детей на оккупированных территориях - ЦНС13 сентября, 01:10
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto13 сентября, 01:55
Масштабные аварии лодок в Демократической Республике Конго: почти 200 погибших13 сентября, 04:01
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом05:39
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии08:37
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo07:00
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07
На ВОТ захватчики заставляют мужчин служить в армии РФ из-за неявки на "выборы"

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Россияне усиливают давление на мужчин на временно оккупированных территориях, отказавшихся участвовать в так называемых "выборах". Их вызывают на допросы, оказывают психологическое давление и принуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ.

На ВОТ захватчики заставляют мужчин служить в армии РФ из-за неявки на "выборы"

На временно оккупированных территориях фиксируют новые случаи давления со стороны российских оккупантов на жителей, отказавшихся участвовать в так называемых "выборах". Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ", пишет УНН.

Подробности

По информации активистов, больше всего преследуют мужчин. Их вызывают на "допросы", оказывают психологическое давление и принуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ.

Силовики проверяют списки проголосовавших и связываются с теми, кто этого не сделал. Людей запугивают последствиями за "неучастие" в голосовании, заставляют давать объяснения, а иногда предлагают в качестве "альтернативы" подписать контракт с армией РФ.

Это уже не первый случай подобного давления, что свидетельствует: жители на ВОТ не признают оккупационные власти и отказываются участвовать в постановочных "выборах"

- добавляют в АТЕШ.

АТЕШ разведал оборонный завод в смоленской области рф, где производят корпуса для твердотопливных ракет и элементы брони13.09.25, 09:43 • 1976 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине