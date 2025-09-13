На ВОТ захватчики заставляют мужчин служить в армии РФ из-за неявки на "выборы"
Киев • УНН
Россияне усиливают давление на мужчин на временно оккупированных территориях, отказавшихся участвовать в так называемых "выборах". Их вызывают на допросы, оказывают психологическое давление и принуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ.
На временно оккупированных территориях фиксируют новые случаи давления со стороны российских оккупантов на жителей, отказавшихся участвовать в так называемых "выборах". Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ", пишет УНН.
Подробности
По информации активистов, больше всего преследуют мужчин. Их вызывают на "допросы", оказывают психологическое давление и принуждают подписывать контракты с вооруженными силами РФ.
Силовики проверяют списки проголосовавших и связываются с теми, кто этого не сделал. Людей запугивают последствиями за "неучастие" в голосовании, заставляют давать объяснения, а иногда предлагают в качестве "альтернативы" подписать контракт с армией РФ.
Это уже не первый случай подобного давления, что свидетельствует: жители на ВОТ не признают оккупационные власти и отказываются участвовать в постановочных "выборах"
