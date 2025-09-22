"Закликав вступати до армії рф": до суду передано справу колаборанта, який мілітаризував кримських підлітків

$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 18208 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 33329 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 47788 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 47708 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 56017 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 53747 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 77930 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 85711 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63401 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58386 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
21 вересня, 05:00 • 47788 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 34891 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 77930 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 85711 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 92545 перегляди
УНН Lite
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 71485 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 92545 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 42235 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 41781 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 43441 перегляди
"Закликав вступати до армії рф": до суду передано справу колаборанта, який мілітаризував кримських підлітків

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт щодо Олександра Дьяченка, який очолював клуб "Варяг" та готував підлітків до служби в армії рф. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за порушення законів війни.

"Закликав вступати до армії рф": до суду передано справу колаборанта, який мілітаризував кримських підлітків

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт щодо колаборанта Олександра Дьяченка, який очолював клуб "Варяг" на тимчасово окупованому півострові. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.

За даними слідства, з 2017 року він організовував для кримських підлітків підготовку до служби в армії рф та відкрито закликав молодь вступати до центрів мобілізаційного резерву.

Його дії кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни. Тепер обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Це - приклад системної мілітаризації молоді на ТОТ, за яку винні будуть відповідати

- наголосили в ЦНС.

Нагадаємо

Як зазначали в ЦНС, росіяни посилюють тиск на чоловіків на тимчасово окупованих територіях, які відмовились брати участь у так званих "виборах". Їх викликають на допити, чинять психологічний тиск та примушують підписувати контракти зі збройними силами рф.

Окрім цього, окупанти запустили нову серію пропагандистських занять "уроки мужності" у школах на окупованих територіях. На цих уроках дітей залучають до ідеї виправдання збройної агресії та легітимізації російської присутності на українських землях.

Вероніка Марченко

