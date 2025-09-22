"Закликав вступати до армії рф": до суду передано справу колаборанта, який мілітаризував кримських підлітків
Київ • УНН
Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт щодо Олександра Дьяченка, який очолював клуб "Варяг" та готував підлітків до служби в армії рф. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за порушення законів війни.
Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт щодо колаборанта Олександра Дьяченка, який очолював клуб "Варяг" на тимчасово окупованому півострові. Про це пише УНН із посиланням на Центр Національного Спротиву.
За даними слідства, з 2017 року він організовував для кримських підлітків підготовку до служби в армії рф та відкрито закликав молодь вступати до центрів мобілізаційного резерву.
Його дії кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни. Тепер обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Це - приклад системної мілітаризації молоді на ТОТ, за яку винні будуть відповідати
Нагадаємо
Як зазначали в ЦНС, росіяни посилюють тиск на чоловіків на тимчасово окупованих територіях, які відмовились брати участь у так званих "виборах". Їх викликають на допити, чинять психологічний тиск та примушують підписувати контракти зі збройними силами рф.
Окрім цього, окупанти запустили нову серію пропагандистських занять "уроки мужності" у школах на окупованих територіях. На цих уроках дітей залучають до ідеї виправдання збройної агресії та легітимізації російської присутності на українських землях.