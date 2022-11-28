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Тривала війна зміцнює чи послаблює США: експерт Bloomberg виклав бачення

Тривала війна зміцнює чи послаблює США: експерт Bloomberg виклав бачення

Київ • УНН

 • 1043792 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна здобула ще одну велику перемогу у війні проти російської агресії, коли без виснажливих міських боїв звільнила Херсон. Проте цю новину в адміністрації президента США зустріли неоднозначними повідомленнями щодо дуже делікатної теми: чи варто українцям починати мирні переговори з росією. Американський історик Гел Брандс у статті для Bloomberg описав чотири потенційні виклики, передає УНН.

Деталі

Як вказано у статті, раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі стверджував, що Київ має шукати врегулювання, перш ніж конфлікт зайде в глухий кут, як Перша світова війна. Водночас інші американські чиновники заявили, що Вашингтон ніколи не змусить Президента України Володимира Зеленського вести переговори або йти на поступки. Президент США Джо Байден пообіцяв: "Нічого про Україну без України".

Це був рідкісний прояв риторичної непослідовності з боку відносно дисциплінованої адміністрації, що відображає невизначеність щодо чотирьох критичних питань, одне з яких полягає у тому, чи затяжна війна зміцнить, чи послабить Сполучені Штати, вважає Брандс. Він зауважив, що звільнення Херсона було лише однією з серії українських перемог з початку вересня. Проте, якщо адміністрація Байдена раптово почала вагатися щодо перебігу війни, то це тому, що назріває кілька ключових викликів, зазначив історик.

По-перше, як вказує Брандс, це стосується того, чи Україна й далі матиме здобутки у цій війні, чи ситуація зайде у тяжкий глухий кут? З одного боку, з його слів, звільнення Херсона дозволяє ЗСУ використовувати HIMARS для знищення решти російських ліній постачання до Криму, тоді як війська, вивільнені цією перемогою, можуть готуватися до нових наступів у інших регіонах. З іншого боку, зауважує Брандс, українській армії може знадобитися відпочинок. Вона також може зіткнутися з більш жорстким опором, оскільки російські сили збільшили свою чисельність завдяки мобілізованим, скоротили свої лінії постачання, підготували оборонні споруди до зими.

"Чесно кажучи, українці і раніше дивували скептиків. Але з огляду на те, що зараз вони витіснили росію з її найбільш вразливих позицій, наступні кроки можуть бути складнішими", - підсумував історик.

По-друге, зі слів Брандса, ще одне питання, наскільки ймовірна ескалація? Російський диктатор володимир путін погрожував використати ядерну зброю, відзначив історик і зауважив, що Крим є більш важливим у путінському наративі про "відродження росії", і втрата півострова може підірвати політичний престиж диктатора серйозніше, ніж будь-яка попередня поразка. Тому, нещодавні події не повністю заспокоїли тих в американській адміністрації, які вважають, що "недосконалий мир може бути кращим, ніж навіть невеликий ризик катастрофи", резюмує Брандс.

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Третє, як вказує експерт, стосується того, чи втримається проукраїнська коаліція? Історик відзначає, що українські перемоги, ймовірно, допоможуть зберегти міжнародну підтримку протягом цієї зими. Проте, команда Байдена все ще прагне уникнути сценарію, за яким Україна блокує дипломатичні зусилля, оскільки Європа, позбавлена ​​російських енергоносіїв, переживає економічно тяжку зиму, зазначає Брандс. Білий дім, з його слів, також може бути стурбований тим, як очолювана республіканцями Палата представників вплине на позицію США щодо допомоги Україні наступного року.

"Ймовірно, тому адміністрація закликала Зеленського відмовитися від своєї попередньої заяви про те, що Україна буде вести переговори лише з наступним лідером росії, яка фактично зробила зміну режиму в москві військовою метою Заходу. Якщо Україна хоче отримати підтримку, необхідну для перемоги у війні, вона повинна показати, що відкрита до переговорів щодо її припинення", - припустив історик.

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Останнім питанням, як зауважує Брандс, є те, чи затяжний конфлікт допомагає, чи шкодить США? Якщо війна завдала Україні жахливих збитків, то для Вашингтона вона стала стратегічною несподіванкою, вважає він. Поки російська армія перетворюється на руїни, НАТО розширює та зміцнює свою оборону, відзначає Брандс. Водночас Китай стикається з більшим опором у західній частині Тихого океану, оскільки Японія, Тайвань і Австралія зміцнюють свої збройні сили, а європейські країни почали переглядати свої зв'язки з Пекіном.

Цитата

"Проте ключові чиновники вдаються в питання, чи США вже скористалися всіма перевагами, які може запропонувати війна в Україні. З плином часу вартість може зрости — через відволікання від інших регіонів, через використання дефіцитних боєприпасів, вразливість до криз, які спалахують десь ще.

Існують протилежні думки: затяжна війна, яка показала наскільки жалюгідно недостатньою стала військово-промислова база США, може змусити країну серйозно зайнятися переозброєнням. Однак, якщо ситуація в Тайванській протоці буде погіршуватися настільки стрімко, як кажуть американські чиновники, то ставка на відносно швидке закінчення війни в Україні може стати вищою. З усіх дебатів і дилем, які ховаються за останніми розмовами про переговори, напевне, найбільш гострим є побоювання, що Вашингтон просто не має всього часу у світі", - підсумував Брандс.

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