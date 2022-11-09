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Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з росією після підштовхувань США - Politico

Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з росією після підштовхувань США - Politico

Київ • УНН

 • 1016908 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з росією, що пов'язують з "м'яким підштовхуванням" з боку адміністрації американського лідера Джо Байдена. Про це пише видання Politico, передає УНН

Деталі

У понеділок Зеленський вказав п'ять умов для переговорів: відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування росією збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця та гарантії, що вторгнення не повториться. На відміну від попередніх заяв він не вказав те, що путін має піти з посади президента рф, перш ніж такі розмови можуть відбутися, пише видання.

За словами одного з джерел, ця зміна відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки США Джейка Саллівана. Офіційні особи Сполучених Штатів прямо не сказали Зеленському та його помічникам в Україні змінити свою позицію, сказав високопоставлений чиновник адміністрації, але повідомили, що Київ "має показати свою готовність закінчити війну розумно та мирно".

Цитата

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів прямо зараз. Ми навіть не вважаємо, що зараз відповідний час, виходячи з того, що робить росія, - сказав чиновник. - Але вони повинні продемонструвати готовність вирішити конфлікт, тому що ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився, більше, ніж Україна".

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю історію, але вказала на висловлювання Саллівана, зроблені ним під час візиту до Києва минулого тижня.

"Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України? … Це те, чого ми маємо намір прагнути, це те, що ми підтримаємо, і це те, до чого, як ми віримо, можуть допомогти наші колективні зусилля", - сказав радник, перебуваючи в українській столиці.

Нагадаємо

30 вересня Зеленський заявив, що Україна не проводитиме переговори з росією, доки її очолює володимир путін.

Учора, 8 листопада, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відповів стосовно можливості переговорів з рф після деокупації Херсона, і зауважив, що звільнення Херсонщини дасть можливість наполягати на повному виведенні російських військових з території України для відновлення діалогу.

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