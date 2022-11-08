У Зеленського відповіли стосовно можливості переговорів з рф після деокупації Херсона

Цитата

«Це дуже добре, що журналісти аналізують і дають різні сценарії. Це ж нормально. Це ж є аналітична робота, яка дозволяє припустити, як може розвиватися та чи інша подія. Але є офіційна позиція, зафіксована Президентом Зеленським. Вона дуже чітка. Це не питання Херсона чи не питання Луганська чи Донецька. Це питання того, що на юридичній території України, на де-юре території України, а це вся територія, включно з окупованими територіями, не може існувати проросійський анклав. Бо це не буде переговорна позиція», - сказав Подоляк.

Він пояснив, що це викличе тільки додаткове навантаження на процес, який йде після переговорів.

«Так, можна сказати, що коли буде звільнений, наприклад, Херсон чи, знову ж таки, Луганськ, чи Донецьк, чи частина Запорозької території, безумовно, це буде позиція сили. Тоді, безумовно, Україна може сказати: ми пропонуємо вам впродовж 72-х чи 96-ти годин покинути всю територію, вивести всі збройні сили. Так, може бути така позиція сили. Але все рівно ключове (ми, знову ж таки, повертаємося) – російські окупаційні сили мають припинити перебувати на території України і все. І після цього будь-який переговорний процес», - зазначив Подоляк.

Доповнення

Італійське видання La Repubblica повідомляло, що у Сполучених Штатах та НАТО допускають початок мирних переговорів щодо війни рф проти України, "якщо і коли" Україна звільнить від росіян Херсон, який має стратегічне та дипломатичне значення.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсон, і це стане великою поразкою росії.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зможе знайти формат для діалогу з росією, якщо російські війська відступлять і визнають, що припустилися жахливої помилки.