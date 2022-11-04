Діалог з росією можливий, якщо вона виведе війська з України і визнає помилку – Зеленський

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"Якщо росіяни підуть і визнають, що припустилися жахливої ​​помилки, якщо взагалі можна говорити про помилку в цих обставинах, то можна було б шукати формат для діалогу", – сказав Зеленський.

За його словами, якщо українці і далі жертвуватимуть тисячами життів, щоб домогтися звільнення українських територій, це перешкоджатиме процесу переговорів на довгі роки.

"Ми спостерігаємо дуже конкретний намір окупувати та знищити Україну. Що мені сказати тому, хто хоче нас знищити? У цій розмові не було б сенсу", – зазначив президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що "останньою краплею" стали референдуми щодо анексії росією захоплених територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо

Раніше Зеленський заявляв, що росія почала маніпулювати темою переговорів, щоб зупинити визволення України, перегрупувати сили та накопичити ресурси для нового удару.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що риторика російського диктатора володимира путіна свідчить про те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною і все ще вірить у перемогу військовим шляхом.