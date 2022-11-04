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Диалог с россией возможен, если она выведет войска из Украины и признает ошибку – Зеленский

Диалог с россией возможен, если она выведет войска из Украины и признает ошибку – Зеленский

Киев • УНН

 • 360480 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью газете El País заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку, передает УНН.

Детали

"Если россияне уйдут и признают, что допустили ужасную ошибку, если вообще можно говорить об ошибке в этих обстоятельствах, то можно было бы искать формат для диалога", – сказал Зеленский.

По его словам, если украинцы и дальше будут жертвовать тысячами жизней, чтобы добиться освобождения украинских территорий, это будет препятствовать процессу переговоров на долгие годы.

"Мы наблюдаем очень конкретное намерение оккупировать и уничтожить Украину. Что мне сказать тому, кто хочет нас уничтожить? В этом разговоре не было бы смысла", – отметил президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что "последней каплей" стали референдумы относительно аннексии россией захваченных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним

Ранее Зеленский заявлял, что россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины, перегруппировать силы и накопить ресурсы для нового удара.

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что риторика российского диктатора владимира путина свидетельствует о том, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной и все еще верит в победу военным путем.

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