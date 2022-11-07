У США та НАТО допускають можливість початку переговорів рф та України після звільнення ЗСУ Херсона - La Repubblica

Деталі

Зазначається, що Вашингтон перебуває на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками.

У матеріалі наголошується, що США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет, а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.

"Саме тому зі США – через Брюссель – надходить повідомлення, яке також є запрошенням українському уряду: якщо і коли Херсон буде повернено, тоді можна починати переговори. З позиції сили, а не слабкості", - зазначає видання.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська потенційно готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона.



Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсон, і це стане великою поразкою росії.