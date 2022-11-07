У США та НАТО допускають можливість початку переговорів рф та України після звільнення ЗСУ Херсона - La Repubblica
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Сполучених Штатах та НАТО допускають початок мирних переговорів щодо війни рф проти України, "якщо і коли" Україна звільнить від росіян Херсон, який має стратегічне та дипломатичне значення. Про це пише італійське видання La Repubblica, передає УНН.
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Зазначається, що Вашингтон перебуває на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками.
У матеріалі наголошується, що США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет, а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.
"Саме тому зі США – через Брюссель – надходить повідомлення, яке також є запрошенням українському уряду: якщо і коли Херсон буде повернено, тоді можна починати переговори. З позиції сили, а не слабкості", - зазначає видання.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська потенційно готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсон, і це стане великою поразкою росії.