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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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У США та НАТО допускають можливість початку переговорів рф та України після звільнення ЗСУ Херсона - La Repubblica

У США та НАТО допускають можливість початку переговорів рф та України після звільнення ЗСУ Херсона - La Repubblica

Київ • УНН

 • 455908 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Сполучених Штатах та НАТО допускають початок мирних переговорів щодо війни рф проти України, "якщо і коли" Україна звільнить від росіян Херсон, який має стратегічне та дипломатичне значення. Про це пише італійське видання La Repubblica, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Вашингтон перебуває на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками.

У матеріалі наголошується, що США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет, а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.

"Саме тому зі США – через Брюссель – надходить повідомлення, яке також є запрошенням українському уряду: якщо і коли Херсон буде повернено, тоді можна починати переговори. З позиції сили, а не слабкості", - зазначає видання.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська потенційно готові до чергового "акту доброї волі" в районі Херсона.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові можуть повернути Херсон, і це стане великою поразкою росії.

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