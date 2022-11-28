Затяжная война укрепляет или ослабляет США: эксперт Bloomberg изложил видение

Детали

Как указано в статье, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли утверждал, что Киев должен искать урегулирование, прежде чем конфликт зайдет в тупик, как Первая мировая война. В то же время, другие американские чиновники заявили, что Вашингтон никогда не заставит Президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры или идти на уступки. Президент США Джо Байден пообещал: "Ничего об Украине без Украины".

Это было редкое проявление риторической непоследовательности со стороны относительно дисциплинированной администрации, отражающей неопределенность по четырем критическим вопросам, один из которых состоит в том, укрепит или ослабит затяжная война Соединенные Штаты, считает Брандс. Он отметил, что освобождение Херсона было лишь одной из серии украинских побед с начала сентября. Однако если администрация Байдена внезапно и начала колебаться относительно хода войны, то это потому, что назревает несколько ключевых вызовов, отметил историк.

Во-первых, как указывает Брандс, это касается того, будет ли Украина и дальше иметь достижения в этой войне, или ситуация зайдет в тяжелый тупик? С одной стороны, по его словам, освобождение Херсона позволяет ВСУ использовать HIMARS для уничтожения остальных российских линий поставок в Крым, в то время как войска, высвобожденные этой победой, могут готовиться к новым наступлениям в других регионах. С другой стороны, отмечает Брандс, украинской армии может понадобиться отдых. Она также может столкнуться с более жестким сопротивлением, поскольку российские силы увеличили свою численность благодаря мобилизованным, сократили свои линии поставок, подготовили оборонительные сооружения к зиме.

"Честно говоря, украинцы и раньше удивляли скептиков. Но учитывая, что сейчас они вытеснили россию с ее наиболее уязвимых позиций, следующие шаги могут быть сложнее", - подытожил историк.

Во-вторых, по словам Брандса, еще один вопрос, насколько вероятна эскалация? Российский диктатор владимир путин угрожал использовать ядерное оружие, отметил историк и добавил, что Крым является более важным в путинском нарративе о "возрождении россии", и потеря полуострова может подорвать политический престиж диктатора серьезнее, чем любое предыдущее поражение. Поэтому недавние события не полностью успокоили тех в американской администрации, кто считает, что "несовершенный мир может быть лучше, чем даже небольшой риск катастрофы", резюмирует Брандс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ГУР оценили угрозу применения рф ядерного оружия против Украины

Третье, как указывает эксперт, касается того, удержится ли проукраинская коалиция? Историк отмечает, что украинские победы, вероятно, помогут сохранить международную поддержку этой зимой. Однако команда Байдена все еще стремится избежать сценария, по которому Украина блокирует дипломатические усилия, поскольку Европа, лишенная российских энергоносителей, переживает экономически тяжелую зиму, отмечает Брандс. Белый дом, по его словам, также может быть обеспокоен тем, как возглавляемая республиканцами Палата представителей повлияет на позицию США по помощи Украине в следующем году.

"Вероятно, поэтому администрация призвала Зеленского отказаться от своего предварительного заявления о том, что Украина будет вести переговоры только со следующим лидером россии, которое фактически сделало смену режима в москве военной целью Запада. Если Украина хочет получить поддержку, необходимую для победы в войне, она должна показать, что открыта для переговоров по ее прекращению", - предположил историк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский смягчил позицию по переговорам с россией после подталкиваний США - Politico

Последним вопросом, как замечает Брандс, является то, помогает ли затяжной конфликт, или вредит США? Если война нанесла Украине ужасный ущерб, то для Вашингтона она стала стратегической неожиданностью, считает он. Пока российская армия превращается в развалины, НАТО расширяет и укрепляет свою оборону, отмечает Брандс. В то же время, Китай сталкивается с большим сопротивлением в западной части Тихого океана, поскольку Япония, Тайвань и Австралия укрепляют свои вооруженные силы, а европейские страны начали пересматривать свои связи с Пекином.

Цитата

"Однако ключевые чиновники вдаются в вопрос, воспользовались ли США уже всеми преимуществами, которые может предложить война в Украине. Со временем цена может вырасти — из-за отвлечения от других регионов, расхода дефицитных боеприпасов, уязвимости к кризисам, которые вспыхивают где-то еще.

Существуют противоположные мнения: затяжная война, показавшая сколь жалко недостаточной стала военно-промышленная база США, может заставить страну серьезно заняться перевооружением. Однако если ситуация в Тайванском проливе будет ухудшаться столь стремительно, как говорят американские чиновники, то ставка на относительно быстрое окончание войны в Украине может стать выше. Из всех дебатов и дилемм, скрывающихся за последними разговорами о переговорах, пожалуй, наиболее острым является опасение, что у Вашингтона просто нет всего времени в мире", - подытожил Брандс.