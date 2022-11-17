У ГУР оцінили загрозу застосування рф ядерної зброї проти України

Цитата

«Ми стежимо за діяльністю російських ядерних навчань, особливо коли вони відбуваються в Криму чи поблизу наших кордонів. Ми бачимо, які підрозділи перевозять ядерні боєголовки і куди вони прямують після навчань. Ми знаємо арсенали, де зберігаються ядерні матеріали, і підрозділи, які ними керують. Якщо росія дійсно щось планує, ми дізнаємося», - наголосив він.

Деталі

За словами Скібіцького, рф не зможе завдати ядерного удару одним натисканням кнопки: «Це процес, і ми дуже добре знаємо деякі етапи».

Однак представник української розвідки заявив, що в тому випадку, якщо володимир путін видасть наказ про застосування ядерної зброї, Україна нічого зробити не зможе. Проте існує єдине рішення - денуклеаризація режиму путіна.

«Це позбавить рф можливості шантажувати світ ядерною зброєю. Для путіна ядерна зброя – це проекція сили, покликана продемонструвати силу російської армії. Роблячи це, вони прагнуть приховати свою слабкість. Я думаю, що росія повільно досягає своїх військових меж. Принаймні, коли йдеться про виробництво нових систем озброєння, російська промисловість сильно обмежена. Якщо зберігати боєприпаси 40 років, половину можна викинути. Багато розрекламованої російської «чудо-зброї» відсутні на полі бою», - сказав розвідник.

Скібіцький додав, що доказом того, що збройні арсенали росії виснажуються є те, що кремлю доводиться просити боєприпаси та зброю в союзних держав, таких як Іран.

«За нашою інформацією, у російської армії залишилося лише 120 ракет для систем «Іскандер». Перед війною їх було близько 500», - резюмував він.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін у своєму зверненні до росіян заявив, що захищатиме територіальну цілісність і незалежність рф усіма доступними способами – не виключив і застосування ядерної зброї. Він не вперше погрожує застосувати ядерну зброю.