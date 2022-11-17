В ГУР оценили угрозу применения рф ядерного оружия против Украины

Цитата

«Мы следим за деятельностью российских ядерных учений, особенно когда они проходят в Крыму или вблизи наших границ. Мы видим, какие подразделения перевозят ядерные боеголовки и куда они направляются после учений. Мы знаем арсеналы, где хранятся ядерные материалы, и управляющие ими подразделения. Если россия действительно что-то планирует, мы узнаем», – подчеркнул он.

Детали

По словам Скибицкого, россия не сможет нанести ядерный удар одним нажатием кнопки: «Это процесс, и мы очень хорошо знаем некоторые этапы».

Однако представитель украинской разведки заявил, что в том случае, если владимир путин выдаст приказ о применении ядерного оружия, Украина ничего сделать не сможет. Но существует единственное решение - денуклеаризация режима путина.

«Это лишит рф возможности шантажировать мир ядерным оружием. Для путина ядерное оружие – это проекция силы, призванная продемонстрировать силу российской армии. Делая это, они стараются скрыть свою слабость. Я думаю, что россия медленно достигает своих военных границ. Во всяком случае, когда речь идет о производстве новых систем вооружения, российская промышленность сильно ограничена. Если хранить боеприпасы 40 лет, половину можно выбросить. Многие разрекламированные российские «чудо-оружия» отсутствуют на поле боя», - сказал разведчик.

Скибицкий добавил, что доказательством того, что вооруженные арсеналы россии истощаются является то, что кремлю приходится просить боеприпасы и оружие у союзных государств, таких как Иран.

«По нашей информации, в российской армии осталось лишь 120 ракет для систем «Искандер». Перед войной их было около 500», – резюмировал он.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин в своем обращении к россиянам заявил, что будет защищать территориальную целостность и независимость россии всеми доступными способами – не исключил и применения ядерного оружия. Он не в первый раз грозится применить ядерное оружие.