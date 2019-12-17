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Тристоронні переговори по газу пройдуть у Берліні - Вітренко

Тристоронні переговори по газу пройдуть у Берліні - Вітренко

Київ • УНН

 • 17572 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Тристоронні переговори по газу між Україною, Росією і ЄС, заплановані на 19 грудня, відбудуться в Берліні. Таку інформацію УНН підтвердив виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко.

“Тристороння (щодо газу — ред.) зустріч відбудеться у Берліні”, — сказав Вітренко.

Нагадаємо, раніше сьогодні Україна підтвердила газові переговори з Росією та ЄС 19 грудня.

Додамо, до цієї запланованої зустрічі були двосторонні переговори на цю тему між представниками України і Росії. Після чергового такого раунду 13 грудня у Відні у Нафтогазі повідомили про "відносно успішні" переговори щодо газу з Росією.

Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно "вирішити комплекс принципово важливих питань", зокрема - "врегулювання судових спорів між "Газпромом" і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за контрактами на поставку і транзит російського газу". У НАК у відповідь на вимоги Газпрому для нового транзитного контракту заявили про неможливість "обнулити" або забути арбітражні рішення.

Газове питання порушували і на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. У Нафтогазі за результатами відзначали, що "нічого не обнуляють з РФ".

Росія, Україна і Єврокомісія ведуть консультації з питання транзиту російського газу в ЄС через українську територію в період з 2020 року. Так, контракт на поставку і транзит газу через Україну між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується 31 грудня 2019 року.

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