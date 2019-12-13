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У Нафтогазі повідомили про "відносно успішні" переговори щодо газу з Росією

Київ • УНН

 • 18867 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Переговори у Відні між російським "Газпромом" і українським НАК "Нафтогаз України" щодо питання транзиту газу пройшли успішно, сторони продовжують працювати. Про це повідомив сьогодні ТАСС виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко, передає УНН.

"Відносно успішно, ми продовжуємо роботу", - сказав Вітренко на питання ЗМІ, як пройшли переговори.

"Ми продовжуємо роботу. Це вже успіх", - додав він.

Як повідомляв УНН, попередні двосторонні переговори відбулися 28 листопада у Відні. Після переговорів в Нафтогазі повідомили, що було погоджено, що російська і українська сторони в двосторонньому форматі повинні почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати знайти рішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмського арбітражу.

Газове питання піднімали і на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. У Нафтогазі за результатами відзначали, що "нічого не обнуляють з РФ".

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