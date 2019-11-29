У “Нафтогазі” розкрили деталі двосторонніх переговорів з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На останньому раунді тристоронніх технічних консультацій по газу було узгоджено, що російська та українська сторони у двосторонньому форматі мають почати обговорювати технічні деталі, а також спробувати знайти вирішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмского арбітражу. Про це заявив виконавчий директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.
“Двосторонні переговори були продовженням тристоронніх переговорів, і на останньому раунді тристоронніх технічних консультацій було узгоджено, що сторони у двосторонньому форматі мають почати обговорювати технічні деталі, а також, спробувати принаймні, знайти певне вирішення проблеми з виконанням рішень Стокгольмского арбітражу і нового арбітражу, який вже почали сторони і який зараз іде”, — сказав Вітренко.
З його слів, це було продиктовано тим, що є “ціла низка технічних документів”, наприклад угода про з’єднання між операторами.
“Я особисто брав участь з боку „Нафтогазу“ у перемовинах щодо рішень Стокгольмького арбітражу, оскільки я особисто веду цей арбітраж”, — повідомив виконавчий директор “Нафтогазу”.
Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ “Газпром” Олексія Міллера, керівників НАК “Нафтогаз України” і ТОВ “Оператор газотранспортної системи України”.