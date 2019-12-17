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Україна підтвердила газові переговори з Росією та ЄС 19 грудня

Україна підтвердила газові переговори з Росією та ЄС 19 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Тристоронні переговори за участю України, Росії та Єврокомісії, на яких обговорюватиметься питання транзиту російського газу через Україну з 2020 року, відбудеться у четверг, 19 грудня. Це підтвердили у пресслужбі Мінекоенерго, передає УНН.

"Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо підписання договору на транспортування газу відбудеться у четверг, 19 грудня цього року", - вказали у міністерстві.

"Ми їдемо з сильною позицією та розраховуємо на конструктив зі сторони усіх учасників процесу. Ми ні в якому разі не відступатимемо від захисту українських інтересів у газових переговорах. У свою чергу для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи та зниження цін для кінцевих споживачів", - наголосив з цього приводу профільний міністр Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше про те, що тристоронні газові переговори відбудуться 19 грудня, повідомили у Єврокомісії.

Додамо, до цієї запланованої зустрічі були двосторонні переговори на цю тему між представниками України і Росії. Після чергового такого раунду 13 грудня у Відні у Нафтогазі повідомили про "відносно успішні" переговори щодо газу з Росією.

Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллер заявляв, що до укладення нового транзитного контракту необхідно "вирішити комплекс принципово важливих питань", зокрема - "врегулювання судових спорів між "Газпромом" і українською стороною, що означає взаємну відмову від претензій і припинення судових розглядів між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за контрактами на поставку і транзит російського газу". У НАК у відповідь на вимоги Газпрому для нового транзитного контракту заявили про неможливість "обнулити" або забути арбітражні рішення.

Газове питання порушували і на полях саміту "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня. У Нафтогазі за результатами відзначали, що "нічого не обнуляють з РФ".

Росія, Україна і Єврокомісія ведуть консультації з питання транзиту російського газу в ЄС через українську територію в період з 2020 року. Так, контракт на поставку і транзит газу через Україну між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується 31 грудня 2019 року.

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