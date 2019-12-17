Україна підтвердила газові переговори з Росією та ЄС 19 грудня

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Тристоронні переговори за участю України, Росії та Єврокомісії, на яких обговорюватиметься питання транзиту російського газу через Україну з 2020 року, відбудеться у четверг, 19 грудня. Це підтвердили у пресслужбі Мінекоенерго, передає УНН.