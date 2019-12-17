Газові переговори України, Росії та ЄС заплановано 19 грудня

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Тристоронні переговори за участю представників України, Росії та Європейської комісії, під час яких очікується обговорення транзиту російського газу територією України з 2020 року, заплановано у четвер, 19 грудня. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.