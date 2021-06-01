Три варіанти, чому люди іноді (або завжди) дратують вас

Якою б спокійною не була людина, все одно іноді трапляються випадки, коли інші люди виводять її з себе. У Instagram можна транслювати будь-яке життя. Буває, що блогер транслює здорові думки про доброту, світлість, відсутність негативу в житті. Ти дивишся і думаєш: "Так як він це робить?". Повірте, навіть у таких блогерів бувають негативні ситуації, пов'язані з іншими людьми. Абсолютного оптимізму і спокою не існує.

Чому ж нас дратують інші? Є три основні варіанти:

1. Якщо людина кардинально відрізняється від вас

Іноді плюс на мінус дає дуже великий мінус. Протягом життя ви формуєте свої концепції і уявлення про світ. І якщо на вашому шляху зустрічається людина, думка якої кардинально відрізняється, це може дратувати. Звичайно, вас нервує не саме уявлення людини про світ, а її агресивна позиція. Бісить те, що людина намагається довести вам, що ваша думка – неправильна.

Це може викликати три емоції:

страх;

відраза;

заздрість.

Різні причини викликають різні емоції. Постарайтеся заглибитися у свої відчуття і зрозуміти, що конкретно ховається за словом "бісить". Що ви відчуваєте насправді. Які емоції прокидаються, коли ви зустрічаєте цю людину або просто згадуєте про неї.

З цієї позиції можна отримати користь. Якщо ви зрозумієте, що насправді відчуваєте, то зможете зрозуміти і природу цих відчуттів. Те, що породжує їх. У цій інформації можна знайти відповідь на дуже важливе питання: "А як я хочу жити?". Можливо, ви усвідомите, що ваша позиція дійсно не завжди вірна і переглянете свої принципи.

2. Якщо людина дуже схожа на вас

Ви розумієте, що людина має багато подібностей з вами. І дивлячись з боку, розумієте, що деякі якості вам дуже не подобаються. Саме ті якості, які є в вас.

Підсвідомо ви починаєте злитися. Ви не хочете заглиблюватися в цю проблему. Чи не хочете бачити себе з боку. Тому людина починає вас дратувати.

Задумайтесь, якщо таке відбувається. По суті, в цьому випадку вас дратуєте ви самі. І над якостями, які здаються вам неприйнятними, явно варто попрацювати з психотерапевтом.

Це теж позитивна ситуація для вас! Тому що ви отримуєте можливість розгледіти і виправити в собі погані якості, які раніше ви взагалі не помічали. Цінуйте такі можливості.

3. Якщо ви залежите від іншої людини

Це питання вашого статусу. Мова навіть не про співзалежність. Вас може дратувати просто близька людина, яка будь-яким чином впливає на ваше життя. І цей вплив важливий для вас. Якщо ця людина починає вести себе "по-іншому" – не так, як закладено в вашій парадигмі – це може нервувати. Це почуття виникає, тому що від людини залежить ваша стабільність. І будь-які зміни в ньому можуть просто лякати.

Це боязнь того, що буде далі. Ви поклалися на людину. Знаєте, яка вона, якою була, і якою може бути. І раптом приходить усвідомлення, що ви помилилися. Звичайно, підсвідомо стає страшно. А страх переростає в образу, яка згодом стає роздратуванням. Тут мова лише про безпеку і стабільність.

Якщо ви поклалися на будь-яку людину, це автоматично робить вас уразливим. Коли ви відчуваєте, що "фундамент" не такий міцний, як здавалося, ви просто замінюєте страх злістю і дратівливістю.

Людину частіше починають дратувати саме близькі люди, ніж чужі. Довгий час спілкуючись, ви формуєте загальні уявлення і принципи життя. Але час йде і люди змінюються. Згодом думки розходяться. Саме тому людина, яка вирішила кардинально змінити своє життя (наприклад, піти з роботи і розпочати свій бізнес), втрачає своє колишнє оточення.

І в цьому випадку причиною стає страх невідомості. Ви звикли до людини. І тепер просто не знаєте, чого очікувати далі. Це викликає страх, який теж перетворюється в агресію.

Ми також часто відчуваємо розчарування по відношенню до близьких людей. І я впевнений, що це йде нам на користь. Чому? Детальніше описав в ролику на YouTube. Дивіться.