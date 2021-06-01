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Три варианта, почему люди иногда (или всегда) раздражают вас

Киев • УНН

 • 469359 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Основатель Академии практической психологии Игорь Погодин описывает, почему нас раздражают люди, и что с этим делать, передает УНН.

Три варианта, почему люди иногда (или всегда) раздражают вас

Каким бы спокойным не был человек, все равно иногда происходят случаи, когда другие люди выводят его из себя. В Instagram можно транслировать какую угодно жизнь. Бывает, что блогер транслирует здравые мысли о доброте, светлости, отсутствии негатива в жизни. Ты смотришь и думаешь: “Да как он это делает?”. Поверьте, даже у таких блогеров бывают негативные ситуации, связанные с другими людьми. Абсолютного оптимизма и спокойствия не существует.

Почему же нас раздражают другие? Есть три основных варианта:

1. Если человек кардинально отличается от вас

Иногда плюс на минус дает большой минус. В течение жизни вы формируете свои концепции и представления о мире. И если на вашем пути встречается человек, мнение которого кардинально отличается, это может раздражать. Конечно, вас нервирует не само представление человека о мире, а его агрессивная позиция. Бесит то, что человек пытается доказать вам, что ваше мнение – неправильное.

Это может вызывать три эмоции:

страх;

отвращение;

зависть.

Разные причины вызывают разные эмоции. Постарайтесь углубиться в свои ощущения и понять, что конкретно скрывается за словом “бесит”. Что вы чувствуете на самом деле. Какие эмоции просыпаются, когда вы встречаете этого человека или просто вспоминаете о нем.

Из этой позиции можно извлечь пользу. Если вы поймете, что на самом деле чувствуете, то сможете понять и природу этих ощущений. То, что порождает их. В этой информации можно найти ответ на очень важный вопрос: “А как я хочу жить?”. Возможно, вы осознаете, что ваша позиция действительно не всегда верна и пересмотрите свои принципы.

2. Если человек очень похож на вас

Вы понимаете, что человек имеет много сходств с вами. И глядя со стороны, понимаете, что некоторые качества вам очень не нравятся. Именно те качества, которые есть в вас.

Подсознательно вы начинаете злиться. Вы не хотите углубляться в эту проблему. Не хотите видеть себя со стороны. Поэтому человек начинает вас раздражать.

Задумайтесь, если такое происходит. По сути, в этом случае вас раздражаете вы сами. И над качествами, которые кажутся вам неприемлемыми, явно стоит поработать с психотерапевтом.

Это тоже положительная ситуация для вас! Потому что вы получаете возможность разглядеть и исправить в себе плохие качества, которые раньше вы вообще не замечали. Цените такие возможности.

3. Если вы зависите от другого человека

Это вопрос вашего статуса. Речь даже не о созависимости. Вас может раздражать просто близкий человек, который как-либо влияет на вашу жизнь. И это влияние важно для вас. Если этот человек начинает вести себя “по-другому” – не так, как заложено в вашей парадигме – это может нервировать. Это чувство возникает, потому что от этого человека зависит ваша стабильность. И любые изменения в нем могут попросту пугать.

Это боязнь того, что будет дальше. Вы положились на человека. Знаете, какой он, каким был, и каким может быть. И вдруг приходит осознание, что вы ошиблись. Конечно, подсознательно становится страшно. А страх перерастает в обиду, которая впоследствии становится раздражением. Это никак не связано со страхом неизвестности. Речь только о безопасности и стабильности.

Если вы положились на какого-либо человека, это автоматически делает вас уязвимым. Когда вы чувствуете, что “фундамент” не такой крепкий, как казалось, вы просто заменяете страх злостью и раздражительностью.

Человека чаще начинают раздражать именно близкие люди, чем чужие. Долгое время общаясь, вы формируете общие представления и принципы жизни. Но время идет и люди меняются. Со временем мнения расходятся. Именно поэтому человек, решивший кардинально изменить свою жизнь (например, уйти с работы и начать свой бизнес), теряет свое прежнее окружение.

И в этом случае причиной становится именно страх неизвестности. Вы привыкли к человеку. И теперь просто не знаете, чего ожидать дальше. Это вызывает страх, который тоже превращается в злость.

Мы также часто испытываем разочарование по отношению к близким людям. И я уверен, что это идет нам на пользу. Почему? Подробнее описал в ролике на YouTube. Смотрите.

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