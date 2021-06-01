Три варианта, почему люди иногда (или всегда) раздражают вас

Каким бы спокойным не был человек, все равно иногда происходят случаи, когда другие люди выводят его из себя. В Instagram можно транслировать какую угодно жизнь. Бывает, что блогер транслирует здравые мысли о доброте, светлости, отсутствии негатива в жизни. Ты смотришь и думаешь: “Да как он это делает?”. Поверьте, даже у таких блогеров бывают негативные ситуации, связанные с другими людьми. Абсолютного оптимизма и спокойствия не существует.

Почему же нас раздражают другие? Есть три основных варианта:

1. Если человек кардинально отличается от вас

Иногда плюс на минус дает большой минус. В течение жизни вы формируете свои концепции и представления о мире. И если на вашем пути встречается человек, мнение которого кардинально отличается, это может раздражать. Конечно, вас нервирует не само представление человека о мире, а его агрессивная позиция. Бесит то, что человек пытается доказать вам, что ваше мнение – неправильное.

Это может вызывать три эмоции:

страх;

отвращение;

зависть.

Разные причины вызывают разные эмоции. Постарайтесь углубиться в свои ощущения и понять, что конкретно скрывается за словом “бесит”. Что вы чувствуете на самом деле. Какие эмоции просыпаются, когда вы встречаете этого человека или просто вспоминаете о нем.

Из этой позиции можно извлечь пользу. Если вы поймете, что на самом деле чувствуете, то сможете понять и природу этих ощущений. То, что порождает их. В этой информации можно найти ответ на очень важный вопрос: “А как я хочу жить?”. Возможно, вы осознаете, что ваша позиция действительно не всегда верна и пересмотрите свои принципы.

2. Если человек очень похож на вас

Вы понимаете, что человек имеет много сходств с вами. И глядя со стороны, понимаете, что некоторые качества вам очень не нравятся. Именно те качества, которые есть в вас.

Подсознательно вы начинаете злиться. Вы не хотите углубляться в эту проблему. Не хотите видеть себя со стороны. Поэтому человек начинает вас раздражать.

Задумайтесь, если такое происходит. По сути, в этом случае вас раздражаете вы сами. И над качествами, которые кажутся вам неприемлемыми, явно стоит поработать с психотерапевтом.

Это тоже положительная ситуация для вас! Потому что вы получаете возможность разглядеть и исправить в себе плохие качества, которые раньше вы вообще не замечали. Цените такие возможности.

3. Если вы зависите от другого человека

Это вопрос вашего статуса. Речь даже не о созависимости. Вас может раздражать просто близкий человек, который как-либо влияет на вашу жизнь. И это влияние важно для вас. Если этот человек начинает вести себя “по-другому” – не так, как заложено в вашей парадигме – это может нервировать. Это чувство возникает, потому что от этого человека зависит ваша стабильность. И любые изменения в нем могут попросту пугать.

Это боязнь того, что будет дальше. Вы положились на человека. Знаете, какой он, каким был, и каким может быть. И вдруг приходит осознание, что вы ошиблись. Конечно, подсознательно становится страшно. А страх перерастает в обиду, которая впоследствии становится раздражением. Это никак не связано со страхом неизвестности. Речь только о безопасности и стабильности.

Если вы положились на какого-либо человека, это автоматически делает вас уязвимым. Когда вы чувствуете, что “фундамент” не такой крепкий, как казалось, вы просто заменяете страх злостью и раздражительностью.

Человека чаще начинают раздражать именно близкие люди, чем чужие. Долгое время общаясь, вы формируете общие представления и принципы жизни. Но время идет и люди меняются. Со временем мнения расходятся. Именно поэтому человек, решивший кардинально изменить свою жизнь (например, уйти с работы и начать свой бизнес), теряет свое прежнее окружение.

И в этом случае причиной становится именно страх неизвестности. Вы привыкли к человеку. И теперь просто не знаете, чего ожидать дальше. Это вызывает страх, который тоже превращается в злость.

Мы также часто испытываем разочарование по отношению к близким людям. И я уверен, что это идет нам на пользу. Почему? Подробнее описал в ролике на YouTube. Смотрите.