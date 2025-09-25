Третина боїв припала на Покровський напрямок, ворог активніше тисне на Лиманському: карта від Генштабу
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про 160 бойових зіткнень за минулу добу, третина з яких відбулася на Покровському напрямку. Ворог також активніше тиснув на Лиманському напрямку, завдавши чотири ракетні та 68 авіаційних ударів.
Третина зі 160 боїв за минулу добу на фронті сталася на Покровському напрямку, також ворог активніше тиснув на Лиманському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 25 вересня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень
За уточненою інформацією, вчора противник завдав чотирьох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосував шість ракет та скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5082 обстріли, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5846 дронів-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункт управління, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили шість атак загарбників. Також ворог завдав 13 авіаударів, застосувавши при цьому 26 керованих авіабомб, та здійснив 186 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Котлярівки, Лозової та у бік Піщаного й Колісниківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове та Зарічне.
На Сіверському напрямку ворог здійснив сім спроб прориву в районах Серебрянки та у бік Дронівки і Ямполя.
На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та у бік Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та Яблунівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора у районах населених пунктів Полтавка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та Горіхове.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 13 атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове та Новогригорівка.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили чотири спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Ольгівського.
Сили оборони відбили атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку, у бік Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
