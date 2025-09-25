$41.380.00
Эксклюзив
06:09 • 6100 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 27700 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 42950 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 41155 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 40300 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 37612 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 60408 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
24 сентября, 10:07 • 22802 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
24 сентября, 08:38 • 51931 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 19311 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
Треть боев пришлась на Покровское направление, враг активнее давит на Лиманском: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 160 боевых столкновениях за минувшие сутки, треть из которых произошла на Покровском направлении. Враг также активнее давил на Лиманском направлении, нанеся четыре ракетных и 68 авиационных ударов.

Треть боев пришлась на Покровское направление, враг активнее давит на Лиманском: карта от Генштаба

Треть из 160 боев за минувшие сутки на фронте произошла на Покровском направлении, также враг активнее давил на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 25 сентября в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе

По уточненной информации, вчера противник нанес четыре ракетных и 68 авиационных ударов, применил шесть ракет и сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 5082 обстрела, в том числе 115 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5846 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство, пункт управления, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили шесть атак захватчиков. Также враг нанес 13 авиаударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 186 обстрелов, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи Котляровки, Лозовой и в сторону Песчаного и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодези, Шандрыголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное.

На Северском направлении враг совершил семь попыток прорыва в районах Серебрянки и в сторону Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза атаковали в районах Часового Яра, Орехово-Васильевки и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоекономическое, Сухецкое, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и Орехово.

На Новопавловском направлении противник совершил 13 атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Январское, Вороне, Терновое и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили четыре попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

Силы обороны отбили атаку оккупационных войск на Ореховском направлении, в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник совершил три безрезультатных попытки наступления.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

армия РФ потеряла почти тысячу военных, самолет и десятки артсистем за сутки - Генштаб ВСУ25.09.25, 07:43 • 1720 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина