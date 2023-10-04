Третій саміт Європейської політичної спільноти: де збираються, про що говоритимуть, участь Україні

Коли і для чого була створена ЄПС?

Ідею створення Європейської політичної спільноти у травні 2022 року запропонував президент Франції Емманюєль Макрон на фоні російського вторгнення в Україну.

За задумом ЄПС має стати платформою для політичних дискусій та діалогу щодо зміцнення безпеки на континенті на основі спільних інтересів усіх європейських країн, вирішення інших важливих питань, з якими стикаються держави Європи.

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До участі в Європейській політичній спільності може долучитися будь-яка європейська країна, адже процедури прийняття до об’єднання немає – усім країнам розсилають запрошення на саміти. Єдині дві країни, які принципово не запрошують до участі у ЄПС – це рф та білорусь.

Планується, щорічно проводити по два саміти ЄПС. Один у країні, яка головує у Раді Євросоюзу, інший – у країні, що не є членом ЄС.

Перший саміт відбувся 6-7 жовтня 2022 року у Празі. У ньому взяли участь 44 лідери європейських країн та інституцій. Обговорювалися безпека та мир, енергетика, клімат та економічна ситуація. Другий саміт відбувся 1 червня у столиці Молдови Кишиневі. Участь у ньому особисто взяв Президент України Володимир Зеленський.

Попередньо заплановано, що четвертий саміт відбудеться у Великій Британії. Остаточна дата проведення ще не визначена.

Програма саміту, що обговорюватимуть, участь України

Програма саміту за центральноєвропейським часом:

11:30 – зустріч лідерів;

12:30:13:30 – круглий стіл, пленарне засідання;

13:30-15:00 – тематичні кластери;

15:00 – офіційна прес-конференція.

Офіційними темами саміту заявлені відносили між Сербією та Косово. А також ситуація у Нагірному Карабаху. При цьому, стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився від переговорів у форматі Азербайджан-Вірменія-Франція-Німеччина-Євросоюз.

Будуть учасники саміту обговорювати і Україну.

Попередньо заявлено, що Зеленський візьме участь у саміті. Однак, поки що невідомо у якому форматі.

Нагадаємо

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва у межах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.