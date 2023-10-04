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Третий саммит Европейского политического сообщества: где собираются, о чем будут говорить, участие Украины

Третий саммит Европейского политического сообщества: где собираются, о чем будут говорить, участие Украины

Киев • УНН

 • 746989 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. Сегодня, 5 октября, состоится третий саммит Европейского политического сообщества. Планируется, что в испанский город Гранада прибудут около 50-ти лидеров европейских стран и институтов, пишет УНН.

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Когда и для чего была создана ЕПС.

Идею создания европейского политического сообщества в мае 2022 года предложил президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне российского вторжения в Украину.

По замыслу ЕПС должна стать платформой для политических дискуссий и диалога по укреплению безопасности на континенте на основе общих интересов всех европейских стран, решения других важных вопросов, с которыми сталкиваются государства Европы.

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К участию в европейской политической общности может присоединиться любая европейская страна, ведь процедуры принятия в объединение нет – всем странам рассылают приглашения на саммиты. Единственные две страны, которые принципиально не приглашают к участию в ЕПС – Это рф и беларусь.

Планируется, ежегодно проводить по два саммита ЕПС. Один в стране, председательствующей в Совете Евросоюза, другой – в стране, не являющейся членом ЕС.

Первый саммит состоялся 6-7 октября 2022 года в Праге. В нем приняли участие 44 лидера европейских стран и институтов. Обсуждались безопасность и мир, энергетика, климат и экономическая ситуация. Второй саммит состоялся 1 июня в столице Молдовы Кишиневе. Участие в нем лично принял Президент Украины Владимир Зеленский.

Предварительно запланировано, что четвертый саммит состоится в Великобритании. Окончательная дата проведения еще не определена.

Программа саммита, которые будут обсуждать, участие Украины

Программа саммита по центральноевропейскому времени:

11:30 – встреча лидеров;

12:30:13:30 – круглый стол, пленарное заседание;

13:30-15:00 – тематические кластеры;

15: 00 – официальная пресс-конференция.

Официальными темами саммита заявленные относили между Сербией и Косово. А также ситуация в Нагорном Карабахе. При этом, стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от переговоров в формате Азербайджан-Армения-Франция-Германия-Евросоюз.

Будут участники саммита обсуждать и Украину.

Предварительно заявлено, что Зеленский примет участие в саммите. Однако, пока неизвестно в каком формате.

Напомним

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев в рамках встречи министров иностранных дел ЕС заявила, что Европейский Союз вскоре расширится от Лиссабона до Луганска.

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