ЄС розшириться від Лісабона до Луганська - голова МЗС ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва у межах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська. Про це повідомляє Handelsblatt, передає УНН.
Цитата
«Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і невдовзі вона розшириться від Лісабону до Луганська. З кожним метром, який українська армія звільняє від російських військ, Україна прокладає собі шлях до ЄС», - заявила міністерка.
Бербок високо оцінила реформи Україні в таких сферах, як судова система та медіа-сектор, які український уряд вже здійснив, попри російські атаки.
Нагадаємо
Рада ЄС з закордонних справ зібралася у Києві у понеділок - вперше. Перед засіданням виступили Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.