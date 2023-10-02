ЄС розшириться від Лісабона до Луганська - голова МЗС ФРН

Цитата

«Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і невдовзі вона розшириться від Лісабону до Луганська. З кожним метром, який українська армія звільняє від російських військ, Україна прокладає собі шлях до ЄС», - заявила міністерка.

Бербок високо оцінила реформи Україні в таких сферах, як судова система та медіа-сектор, які український уряд вже здійснив, попри російські атаки.

Нагадаємо

Рада ЄС з закордонних справ зібралася у Києві у понеділок - вперше. Перед засіданням виступили Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.