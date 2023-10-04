AFP: президент Азербайджану відмовився від організованої ЄС зустрічі з прем'єром Вірменії

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Як повідомляється, президент Азербайджану Ільхам Алієв не буде присутній на організованій ЄС зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, яка була запланована в Іспанії на цьому тижні, повідомив у середу представник уряду AFP, "через підтримку Євросоюзом Єревану після наступу Баку".

Доповнення

19 вересня Баку оголосив про проведення з метою "відновлення конституційного ладу" військової операції в Нагірному Карабаху, де проживають десятки тисяч етнічних вірмен. 20 вересня керівництво Нагірного Карабаху ухвалило рішення припинити вогонь, після чого президент Азербайджану Алієв оголосив, що Азербайджан завершив антитерористичні заходи в Карабаху і відновив свій суверенітет.

Нагірний Карабах припиняє існування з наступного року.

Станом на кінець вересня до Вірменії виїхала понад половина населення Нагірного Карабаху після його повернення під контроль Азербайджану.