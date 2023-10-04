AFP: президент Азербайджана отказался от организованной ЕС встречи с премьером Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Испании на встрече, организованной ЕС, со ссылкой на представителя правительства сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на организованной ЕС встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая была запланирована в Испании на этой неделе, сообщил в среду представитель правительства AFP, "из-за поддержки Евросоюзом Еревана после наступления Баку".
Дополнение
19 сентября Баку объявил о проведении с целью "восстановления конституционного строя" военной операции в Нагорном Карабахе, где проживают десятки тысяч этнических армян. 20 сентября руководство Нагорного Карабаха приняло решение прекратить огонь, после чего президент Азербайджана Алиев объявил, что Азербайджан завершил антитеррористические мероприятия в Карабахе и восстановил свой суверенитет.
Нагорный Карабах прекращает существование со следующего года.
По состоянию на конец сентября в Армению выехало более половины населения Нагорного Карабаха после его возвращения под контроль Азербайджана.